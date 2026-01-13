НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Себахтин Исмаил: Хората не трябва да се делят по етноси

          0
          13
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ Себахтин Исмаил заяви, че от повече от 20 години последователно защитава една и съща позиция – че българският етнически модел е „най-лошият възможен“ и носи вреди както за държавата, така и за самите общности. Според него разделението по етнически признак е било използвано целенасочено още в началото на прехода и е довело до дълбоки обществени деформации.

          - Реклама -

          Хората не трябва да се делят по етноси“, подчерта Исмаил, като настоя, че всички граждани трябва да бъдат приемани като равностойни и оценявани по качествата си. Той посочи, че е предвидил падането на кабинета заради нарастващия обществен гняв и отчуждение, които вижда „на улицата, а не от кабинетите“.

          Исмаил обяви създаването на гражданско движение за пълна интеграция на мюсюлманските общности и за реален край на 35-годишния преход.

          В предаването „Политика и спорт“ Себахтин Исмаил заяви, че от повече от 20 години последователно защитава една и съща позиция – че българският етнически модел е „най-лошият възможен“ и носи вреди както за държавата, така и за самите общности. Според него разделението по етнически признак е било използвано целенасочено още в началото на прехода и е довело до дълбоки обществени деформации.

          - Реклама -

          Хората не трябва да се делят по етноси“, подчерта Исмаил, като настоя, че всички граждани трябва да бъдат приемани като равностойни и оценявани по качествата си. Той посочи, че е предвидил падането на кабинета заради нарастващия обществен гняв и отчуждение, които вижда „на улицата, а не от кабинетите“.

          Исмаил обяви създаването на гражданско движение за пълна интеграция на мюсюлманските общности и за реален край на 35-годишния преход.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев връчва втория мандат на ПП-ДБ на 14 януари, предсрочните избори все по-близо

          Красимир Попов -
          На 14 януари държавният глава Румен Радев ще връчи проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост...
          България

          Николай Гацев и Владимир Симеонов: 2026 – година на трезвия избор

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ Николай Гацев и Владимир Симеонов очертаха очакванията си за предстоящата изборна година, която според тях може да включва президентски...
          Политика

          Георги Атанасов: Президентът е единствената възможност да се хвърли камък в блатото

          Златина Петкова -
          "Президентът е единствената възможност да се хвърли камък в блатото. Румен Радев е единствената възможност нашият бардак да се разтресе." Това каза журналистът Георги Атанасов,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions