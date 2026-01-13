Себахтин Исмаил: Хората не трябва да се делят по етноси

В предаването „Политика и спорт“ Себахтин Исмаил заяви, че от повече от 20 години последователно защитава една и съща позиция – че българският етнически модел е „най-лошият възможен“ и носи вреди както за държавата, така и за самите общности. Според него разделението по етнически признак е било използвано целенасочено още в началото на прехода и е довело до дълбоки обществени деформации.

„Хората не трябва да се делят по етноси“, подчерта Исмаил, като настоя, че всички граждани трябва да бъдат приемани като равностойни и оценявани по качествата си. Той посочи, че е предвидил падането на кабинета заради нарастващия обществен гняв и отчуждение, които вижда „на улицата, а не от кабинетите“.

Исмаил обяви създаването на гражданско движение за пълна интеграция на мюсюлманските общности и за реален край на 35-годишния преход.