      вторник, 13.01.26
          Шаби Алонсо: Да бъда треньор на Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен

          Младият специалист призна, че нещата за него не са се развили както трябва

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Шаби Алонсо направи първи коментар след раздялата си с Реал Мадрид вчера. Испанският специалист си тръгна от клуба след загубата от Барселона във финала за Суперкупата на Испания.

          Според редица информации разкриха за обтегнати отношения между Алонсо и част от футболистите на Реал, включително Винисиус Жуниор, Джуд Белингам и Федерико Валверде.

          Първите двама не се сбогуваха с вече бившия си треньор в социалните мрежи.

          „Този професионален етап приключи и не се разви така, както бихме искали. Да бъда треньор на Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен. Благодаря на клуба, на играчите и преди всичко на феновете на Мадрид за доверието и подкрепата им. Напускам с респект, благодарност и гордост, че дадох най-доброто от себе си“, написа Алонсо в Инстаграм.

