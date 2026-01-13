Шаби Алонсо: Да бъда треньор на Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен

Шаби Алонсо направи първи коментар след раздялата си с Реал Мадрид вчера. Испанският специалист си тръгна от клуба след загубата от Барселона във финала за Суперкупата на Испания.

Според редица информации разкриха за обтегнати отношения между Алонсо и част от футболистите на Реал, включително Винисиус Жуниор, Джуд Белингам и Федерико Валверде.

Първите двама не се сбогуваха с вече бившия си треньор в социалните мрежи.

„Този професионален етап приключи и не се разви така, както бихме искали. Да бъда треньор на Реал Мадрид беше чест и отговорност за мен. Благодаря на клуба, на играчите и преди всичко на феновете на Мадрид за доверието и подкрепата им. Напускам с респект, благодарност и гордост, че дадох най-доброто от себе си“, написа Алонсо в Инстаграм.