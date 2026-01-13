Скандалът „Predator“ в Гърция започнал като публично-частно партньорство, заяви свидетел в съда

В началните етапи на скандала със шпионския софтуер Predator, използван срещу политици, журналисти и други лица, са участвали както представители на гръцката държава, така и частният сектор, преди операцията да бъде поета от вътрешното разузнаване. Това стана ясно от свидетелски показания по време на продължаващия съдебен процес в Атина.

Четирима бизнесмени са изправени пред съда, обвинени в леки престъпления, свързани с нарушения на гръцкото законодателство за защита на личния живот. Те отричат да са извършили нарушения.

Журналистката Елиза Триантафилу заяви пред съда, че операцията е започнала като съвместен проект между държавата и частни компании, преди през 2021 г. да бъде поета от Националната разузнавателна служба (EYP).

„Операцията започна като партньорство между публичния и частния сектор, преди да бъде поета от EYP“, посочи Триантафилу, позовавайки се на разследване, в което е участвала.

По думите ѝ придобиването на незаконния шпионски софтуер е струвало около 7 млн. евро, като допълнително са били плащани по 150 000 евро за всеки десет подслушвани лица.

Скандалът избухна през 2022 г., след като Никос Андрулакис, настоящ лидер на основната опозиционна партия ПАСОК, беше официално информиран, че смартфонът му е бил заразен със шпионски софтуер след получаване на текстово съобщение. По-късно беше установено, че той е бил наблюдаван и от EYP.

Разкритията показаха, че десетки хора са били следени чрез мобилните си телефони, сред които министри, висши военни, представители на съдебната система, журналисти и бизнесмени. Аферата доведе до оставките на ръководителя на EYP и на високопоставен съветник на премиера Кириакос Мицотакис.

Съдебният процес, започнал миналата година, ще продължи на 19 януари.