След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед, а тялото му е открито при организирана издирвателна акция на Планинска спасителна служба в района на връх Тодорка.
По информация на Александър Весков от ПСС – Банско, загиналият е карал ски извън пистата заедно със свой приятел. Мъжът не е бил добре екипиран и не е носел каска. Най-вероятната причина за трагедията е подхлъзване върху ледена основа, образувала се под пресния сняг.
При инцидента скиорът изгубил контрол над ските и паднал от снежен праг с височина около 20 метра. По време на падането се е удрял многократно в скали и в дърво и е загинал на място.
За какво предупреждават от Планинската спасителна служба
От ПСС подчертават, че в момента в планината има сериозни снегонавявания, а лавинната опасност се увеличава. Спасителите апелират туристите и скиорите да:
избягват каране и придвижване извън обозначените писти;
използват пълна защитна екипировка, включително каска;
следят актуалните метеорологични и лавинни бюлетини;
не подценяват ледената основа под новия сняг, която значително повишава риска от подхлъзване.
