      вторник, 13.01.26
          НачалоБългарияОбщество

          След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед, а тялото му е открито при организирана издирвателна акция на Планинска спасителна служба в района на връх Тодорка.

          По информация на Александър Весков от ПСС – Банско, загиналият е карал ски извън пистата заедно със свой приятел. Мъжът не е бил добре екипиран и не е носел каска. Най-вероятната причина за трагедията е подхлъзване върху ледена основа, образувала се под пресния сняг.

          „През изминалата седмица температурите бяха много ниски, имаше и валежи от дъжд, което доведе до образуването на ледена покривка“, обясни Весков.

          При инцидента скиорът изгубил контрол над ските и паднал от снежен праг с височина около 20 метра. По време на падането се е удрял многократно в скали и в дърво и е загинал на място.

          След инцидент извън пистите: Скиор загина в Пирин След инцидент извън пистите: Скиор загина в Пирин

          За какво предупреждават от Планинската спасителна служба

          От ПСС подчертават, че в момента в планината има сериозни снегонавявания, а лавинната опасност се увеличава. Спасителите апелират туристите и скиорите да:

          • избягват каране и придвижване извън обозначените писти;
          • използват пълна защитна екипировка, включително каска;
          • следят актуалните метеорологични и лавинни бюлетини;
          • не подценяват ледената основа под новия сняг, която значително повишава риска от подхлъзване.

