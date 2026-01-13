След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед, а тялото му е открито при организирана издирвателна акция на Планинска спасителна служба в района на връх Тодорка.

По информация на Александър Весков от ПСС – Банско, загиналият е карал ски извън пистата заедно със свой приятел. Мъжът не е бил добре екипиран и не е носел каска. Най-вероятната причина за трагедията е подхлъзване върху ледена основа, образувала се под пресния сняг.

„През изминалата седмица температурите бяха много ниски, имаше и валежи от дъжд, което доведе до образуването на ледена покривка“, обясни Весков.

При инцидента скиорът изгубил контрол над ските и паднал от снежен праг с височина около 20 метра. По време на падането се е удрял многократно в скали и в дърво и е загинал на място.

За какво предупреждават от Планинската спасителна служба

От ПСС подчертават, че в момента в планината има сериозни снегонавявания, а лавинната опасност се увеличава. Спасителите апелират туристите и скиорите да: