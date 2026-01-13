НА ЖИВО
          Социолози: Чакаме да видим „скача ли Радев"?

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Основният въпрос пред политическия дневен ред е кога ще се проведат предсрочните избори, като споменаваната дата 29 март изглежда оптимистична според социолога Димитър Ганев. В ефира на bTV той подчерта, че ключовият фактор за определяне на хоризонта е дали президентът Румен Радев ще предприеме стъпки към създаване на собствена политическа формация. Според Ганев яснота по този казус ще имаме до две седмици.

          В дискусията се включи и социологът Първан Симеонов, който изрази резерви относно 29 март като подходящ ден за вота. Той аргументира позицията си с факта, че тогава предстои смяна на часовото време, което създава неудобства. Като се вземат предвид последващите великденски празници и ваканциите, Симеонов посочи 19 април като друга възможна опция.

          „В момента чакаме да видим „скача ли Радев“. Има известна логика да остави всички с мисълта, че няма да е този път. Може да не го направи. Докато това не го знаем, няма какво да обмисляме“, заяви Първан Симеонов.

          Димитър Ганев допълни анализа с прогнозата, че една евентуална партия на държавния глава би могла да акумулира сериозна подкрепа, тъй като много избиратели биха припознали новата формация и биха ѝ гласували по-високо доверие.

