НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Станаха ясни началните часове на „армейските“ контроли в Белек

          ЦСКА стартира с проверките утре (14 януари) от 16:30 ч. българско време, когато ще се изправи срещу елитния полски тим Корона Киелце

          0
          11
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Станаха ясни началните часове и локациите на контролните мачове на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия. Утре (14 януари) от 16:30 ч. българско време (17:30 местно) „червените“ стартират проверките срещу елитния полски тим Корона Киелце на терена на комплекс „Титаник Лара 1“.

          - Реклама -

          На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време (16:30 местно) тимът на Христо Янев ще премери сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел „Корнелия Даймънд“.

          4 дни по-късно – на 21 януари от 16:00 ч. българско време, ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на „Титаник Мардан 2“, а последната проверка ще протиповопостави „армейците“ на сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс „Титаник Лара 1“.

          Контролите в Анталия:

          ЦСКА – Корона Киелце (Пол)

          14 януари, 16:30 ч. (БГ време)

          Място: Titanic Lara 1
           

          ЦСКА – Млада Болеслав (Чех)

          17 януари, 15:30 ч. (БГ време)

          Място: Cornelia Stadium
           

          ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Укр)

          21 януари, 16:00 ч. (БГ време)

          Място: Titanic Mardan 2

          ЦСКА – Нови Пазар (Сър)

          23 януари, 16:00 ч. (БГ време)

          Място: Titanic Lara 1

          Всички мачове ще бъдат излъчени пряко по SPORTBG

          Станаха ясни началните часове и локациите на контролните мачове на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия. Утре (14 януари) от 16:30 ч. българско време (17:30 местно) „червените“ стартират проверките срещу елитния полски тим Корона Киелце на терена на комплекс „Титаник Лара 1“.

          - Реклама -

          На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време (16:30 местно) тимът на Христо Янев ще премери сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел „Корнелия Даймънд“.

          4 дни по-късно – на 21 януари от 16:00 ч. българско време, ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на „Титаник Мардан 2“, а последната проверка ще протиповопостави „армейците“ на сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс „Титаник Лара 1“.

          Контролите в Анталия:

          ЦСКА – Корона Киелце (Пол)

          14 януари, 16:30 ч. (БГ време)

          Място: Titanic Lara 1
           

          ЦСКА – Млада Болеслав (Чех)

          17 януари, 15:30 ч. (БГ време)

          Място: Cornelia Stadium
           

          ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Укр)

          21 януари, 16:00 ч. (БГ време)

          Място: Titanic Mardan 2

          ЦСКА – Нови Пазар (Сър)

          23 януари, 16:00 ч. (БГ време)

          Място: Titanic Lara 1

          Всички мачове ще бъдат излъчени пряко по SPORTBG

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Алваро Арбелоа: Реал Мадрид е моят дом, това е най-добрият клуб в историята

          Николай Минчев -
          Алваро Арбелоа за първи път застана пред медиите, след като беше назначен за наставник на Реал Мадрид след раздялата на "кралете" с Шаби Алонсо....
          Футбол

          Хулио Веласкес: Днес се игра много трудно, заради вятъра и сухия терен

          Николай Минчев -
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели, че мачът с Ниредхаза е бил прекрасна тренировка за неговия тим. Той обаче остана притеснен за състоянието на...
          Футбол

          Левски не успя да вкара на унгарци в първата си контрола

          Николай Минчев -
          Левски стартира с нулево равенство подготвителния лагер в Белек. „Сините“ изиграха доста здрав мач с унгарския елитен Ниредхаза, в който момчетата на Хулио Веласкес...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions