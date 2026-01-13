Станаха ясни началните часове на „армейските“ контроли в Белек

Станаха ясни началните часове и локациите на контролните мачове на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия. Утре (14 януари) от 16:30 ч. българско време (17:30 местно) „червените“ стартират проверките срещу елитния полски тим Корона Киелце на терена на комплекс „Титаник Лара 1“.

На 17 януари (събота) от 15:30 ч. българско време (16:30 местно) тимът на Христо Янев ще премери сили с чешкия Млада Болеслав, като двубоят ще се състои във футболния комплекс на хотел „Корнелия Даймънд“.

4 дни по-късно – на 21 януари от 16:00 ч. българско време, ЦСКА ще срещне лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси на терена на „Титаник Мардан 2“, а последната проверка ще протиповопостави „армейците“ на сръбския елитен Нови Пазар. Мачът ще се играе на 23 януари от 16:00 ч. българско време в комплекс „Титаник Лара 1“.

Контролите в Анталия:

ЦСКА – Корона Киелце (Пол)

14 януари, 16:30 ч. (БГ време)

Място: Titanic Lara 1



ЦСКА – Млада Болеслав (Чех)

17 януари, 15:30 ч. (БГ време)

Място: Cornelia Stadium



ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Укр)

21 януари, 16:00 ч. (БГ време)

Място: Titanic Mardan 2

ЦСКА – Нови Пазар (Сър)

23 януари, 16:00 ч. (БГ време)

Място: Titanic Lara 1

Всички мачове ще бъдат излъчени пряко по SPORTBG