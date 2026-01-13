Столичната община с ежедневен график на сметосъбирането

Всеки ден Столичната община ще оповестява подробен график за сметосъбирането в проблемните райони на столицата, за да може на следващия ден да се проследява дали дейностите са изпълнени в срок. Това обяви на брифинг, посветен на ситуацията със сметопочистването в София, Николай Неделков от Столичния инспекторат.

„Всеки ден се справяме все по-добре, всеки ден се регистрират нови автомобили“, заяви Неделков. - Реклама -

По думите му в район „Люлин“ сметопочистването ще бъде възстановено в пълен график до края на месеца.

„Всички полагаме усилия за почистването на района, а кметът на „Люлин“ освен да обвинява, нищо не прави. Дори и в момента не е на работа – може да проверите това“, каза още Неделков.

В рамките на брифинга той призова гражданите да бъдат активни и да подават сигнали за опасни висулки по сгради, в подлези и на обществени места, които създават риск за пешеходците, особено при зимни условия.