НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлМода

          Сватбено изложение – Sofia Wedding Expo 2026

          0
          15
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 17 и 18 януари 2026 г. в емблематичния хотел SOFIA BALKAN PALACE ще се проведе 18-то издание на най-престижното сватбено изложение в България – Sofia Wedding Expo. Организатори на събитието са фирма „Експолайн“ и списание „Сватба“.

          - Реклама -

          През годините Sofia Wedding Expo се утвърди като водещо сватбено събитие в страната – професионална платформа, която събира на едно място бъдещи младоженци и най-добрите специалисти от сватбения бранш. В рамките на два дни бъдещите младоженци ще имат възможността лично да се срещнат с утвърдени професионалисти, да се запознаят с най-новите тенденции в сватбената мода и организация, както и да планират своя специален ден с помощта на експерти.

          Гостите на изложението ще могат да се възползват от ексклузивни отстъпки, предлагани само по време на събитието. Сред изложителите са компании за булчинска мода, мъжки костюми, сватбени агенции, флорални декорации, торти и сладки барове, бижута, локации за сватби, фотографи, пиротехника, танцови формации, лимузини, грим и прически, както и предложения за сватбени пътешествия.

          Тази година фирмите изложители ще бъдат над 50 от различните сфери на сватбената индустрия.

          Входът на изложението ще бъде с покани, които са вложение в списание СВАТБА, както и могат да се получат при регистрация на сайта на изложението: www.sofiaweddingexpo.com Без покани и регистрация входът се осъществява с билет на място на цена от 2 евро. С поканата и билета всички посетители ще имат възможност да участват в томбола с много награди.

          Изложението ще бъде отворено от 11:00 до 18:00 часа и в двата дни (събота и неделя), в които ще се проведе

          За повече информация:

          Website: www.sofiaweddingexpo.com

          Facebook: https://www.facebook.com/sofiaweddingexpo

          Facebook event: https://www.facebook.com/events/1280629586833592

          Instagram: https://www.instagram.com/sofia_wedding_expo/

          На 17 и 18 януари 2026 г. в емблематичния хотел SOFIA BALKAN PALACE ще се проведе 18-то издание на най-престижното сватбено изложение в България – Sofia Wedding Expo. Организатори на събитието са фирма „Експолайн“ и списание „Сватба“.

          - Реклама -

          През годините Sofia Wedding Expo се утвърди като водещо сватбено събитие в страната – професионална платформа, която събира на едно място бъдещи младоженци и най-добрите специалисти от сватбения бранш. В рамките на два дни бъдещите младоженци ще имат възможността лично да се срещнат с утвърдени професионалисти, да се запознаят с най-новите тенденции в сватбената мода и организация, както и да планират своя специален ден с помощта на експерти.

          Гостите на изложението ще могат да се възползват от ексклузивни отстъпки, предлагани само по време на събитието. Сред изложителите са компании за булчинска мода, мъжки костюми, сватбени агенции, флорални декорации, торти и сладки барове, бижута, локации за сватби, фотографи, пиротехника, танцови формации, лимузини, грим и прически, както и предложения за сватбени пътешествия.

          Тази година фирмите изложители ще бъдат над 50 от различните сфери на сватбената индустрия.

          Входът на изложението ще бъде с покани, които са вложение в списание СВАТБА, както и могат да се получат при регистрация на сайта на изложението: www.sofiaweddingexpo.com Без покани и регистрация входът се осъществява с билет на място на цена от 2 евро. С поканата и билета всички посетители ще имат възможност да участват в томбола с много награди.

          Изложението ще бъде отворено от 11:00 до 18:00 часа и в двата дни (събота и неделя), в които ще се проведе

          За повече информация:

          Website: www.sofiaweddingexpo.com

          Facebook: https://www.facebook.com/sofiaweddingexpo

          Facebook event: https://www.facebook.com/events/1280629586833592

          Instagram: https://www.instagram.com/sofia_wedding_expo/

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Изненада: Ленин се появи в парк-хотел „Москва“

          Никола Павлов -
          Изненадващ "гост" се появи в парк-хотел "Москва", видя журналист от "Евроком". Докато тече ремонт във фоайето на емблематичната 23-етажна сграда, работници премахнаха част от...
          Култура

          Преди погребението: Стана ясна причината за смъртта на Брижит Бардо

          Никола Павлов -
          Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в...
          Любопитно

          Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО?

          Никола Павлов -
          Ясен е новият български кандидат за списъка на нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО. След успешните кандидатури на обичая „Сурва” от Пернишко, бистришките баби,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions