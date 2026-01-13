Сватбено изложение – Sofia Wedding Expo 2026

На 17 и 18 януари 2026 г. в емблематичния хотел SOFIA BALKAN PALACE ще се проведе 18-то издание на най-престижното сватбено изложение в България – Sofia Wedding Expo. Организатори на събитието са фирма „Експолайн“ и списание „Сватба“.

- Реклама -

През годините Sofia Wedding Expo се утвърди като водещо сватбено събитие в страната – професионална платформа, която събира на едно място бъдещи младоженци и най-добрите специалисти от сватбения бранш. В рамките на два дни бъдещите младоженци ще имат възможността лично да се срещнат с утвърдени професионалисти, да се запознаят с най-новите тенденции в сватбената мода и организация, както и да планират своя специален ден с помощта на експерти.

Гостите на изложението ще могат да се възползват от ексклузивни отстъпки, предлагани само по време на събитието. Сред изложителите са компании за булчинска мода, мъжки костюми, сватбени агенции, флорални декорации, торти и сладки барове, бижута, локации за сватби, фотографи, пиротехника, танцови формации, лимузини, грим и прически, както и предложения за сватбени пътешествия.

Тази година фирмите изложители ще бъдат над 50 от различните сфери на сватбената индустрия.

Входът на изложението ще бъде с покани, които са вложение в списание СВАТБА, както и могат да се получат при регистрация на сайта на изложението: www.sofiaweddingexpo.com Без покани и регистрация входът се осъществява с билет на място на цена от 2 евро. С поканата и билета всички посетители ще имат възможност да участват в томбола с много награди.

Изложението ще бъде отворено от 11:00 до 18:00 часа и в двата дни (събота и неделя), в които ще се проведе

За повече информация:

Website: www.sofiaweddingexpo.com

Facebook: https://www.facebook.com/sofiaweddingexpo

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1280629586833592

Instagram: https://www.instagram.com/sofia_wedding_expo/