Администрацията на иранския президент Масуд Пезешкиан изрази готовност за възобновяване на ядрените преговори със САЩ. Този ход се тълкува като опит за намаляване на напрежението и избягване на нови американски военни действия срещу Ислямската република. За разлика от юни 2025 г., когато причина за ескалацията беше обогатяването на уран, сега потенциалните удари са провокирани от бруталните репресии и масовите убийства на протестиращи от режима в Техеран.

Липсват индикации, че Иран е променил своите червени линии по отношение на ядрената програма. Според информация на Axios от 12 януари, иранският външен министър Абас Арагчи е осъществил контакт със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф. Целта на този ход е била да се „намали“ напрежението с Вашингтон или поне да се „спечели повече време“ преди евентуална военна намеса. Източниците твърдят, че дипломатите са обсъждали възможност за среща „в следващите дни“.

На 11 януари президентът Доналд Тръмп потвърди, че Техеран е отправил предложение за преговори. Информацията за подновения диалог се появява непосредствено след визитата на външния министър на Оман Саид Бадр Албусаиди в Техеран на 10 януари, където той разговаря с Пезешкиан, Арагчи и секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани. Източници на Amwaj Media предполагат, че Албусаиди е предал послание от администрацията на Тръмп, предвид историческата роля на Оман като посредник.

Дипломатическата активност на Пезешкиан съвпада с предупрежденията на Тръмп за възможна намеса в продължаващите вълнения в Иран. На 11 януари американският президент заяви, че САЩ „разглеждат“ опции за подкрепа на протестиращите. Ден по-късно, на 12 януари, официални лица коментираха пред The Wall Street Journal, че макар Тръмп да оценява дипломатическите ходове, към момента той „предпочита“ военни действия срещу Иран.

В рамките на преговорите Техеран категорично отказва да обсъжда обогатяването на уран, подкрепата си за т.нар. Ос на съпротивата и развитието на балистичните си ракети. Институтът за изучаване на войната (ISW) потвърждава, че не се наблюдават признаци на готовност от иранска страна за отстъпки по тези ключови въпроси.