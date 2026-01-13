Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

Полузащитникът на Тотнъм Родриго Бентанкур, ще отсъства поне три месеца заради контузия на подбедрицата, съобщава BBC. 28-годишният уругваец беше заменен принудително в 86-ата минута при загубата от Борнемут с 2:3 във Висшата лига през миналата седмица и ще пропусне по-голямата част от остатъка на сезона, тъй като ще трябва да се подложи на операция на подколенното сухожилие.

Освен него, на разположение на лондончани дългосрочно няма да бъде и Мохамед Кудус, който се очаква да се завърне след паузата за националните отбори през март. Тези обстоятелства доведоха до засилен интерес от страна на Тотнъм към потенциални заместници на Бентанкур в средата на терена, включително халфът на Атлетико Мадрид Конър Галахър. Тимът на Томас Франк е 14-и във Висшата лига с 27 точки – с 22 по-малко от лидера в класирането и голям съперник Арсенал, и на 13 над зоната на изпадащите.