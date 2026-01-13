НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Тръмп налага 25% мито за страни с търговски връзки с Иран, обмисля и въздушни удари

          Снимка: БГНЕС
          Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати въвеждат 25% мито върху стоки от държави, които поддържат търговски отношения с Иран. Решението идва на фона на продължаващите вече трета седмица антиправителствени протести в страната, при които са загинали над 600 души, а хиляди са били ранени, по данни на неправителствената организация „Иран Хюман Райтс“.

          От Белия дом междувременно съобщиха, че Тръмп обмисля и възможността за въздушни удари срещу Иран, с цел да бъде сложен край на репресиите срещу протестиращите.

          Дипломатическият път остава отворен, подчертаха от американската администрация, като допълниха, че всички варианти продължават да се разглеждат.

