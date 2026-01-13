Учениците в Русе се връщат в клас след „дървената ваканция“

След вчерашната „дървена ваканция“ в Русе, днес децата се връщат обратно в училище, след като са осигурени безопасни условия за обучение.

В понеделник училищните сгради затвориха врати, за да се гарантира сигурното придвижване на учениците – както по улиците, така и в районите около училищата, където имаше опасно надвиснали ледени висулки. След предприетите мерки и почистване, училищните сгради са отоплени, а занятията се възстановяват по нормалния график.

И днес прогнозите остават за ниски температури и зимен студ, като на места в Северна и Западна България се очакват стойности около и под минус 10 градуса. По-късно през деня обаче се прогнозира постепенно затопляне.