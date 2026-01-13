НОВА АТАКА: Украински дронове удариха два танкера в Черно море

Дронове на Въоръжените сили на Украйна атакуваха два нефтени танкера в близост до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в Черно море, съобщи източник на РИА Новости.

„Корабите Delta Harmony и Matilda получиха повреди по товарното оборудване в резултат на атаката с украински безпилотни летателни апарати, но не са загубили плавателната си способност", уточни събеседникът на агенцията.

В „КазМунайГаз“ уточниха, че наетият от казахстанската компания танкер Matilda е трябвало да натовари нефт на КТК. В резултат на взрива членове на екипажа не са пострадали, а плавателният съд остава мореходен.

„Тенгизшевройл“ е създадена през 1993 г. от Астана и корпорацията Chevron. В момента последната притежава 50 процента от компанията, 20 процента са собственост на казахстанската „КазМунайГаз“, 25 процента — на ExxonMobil, а 5 процента — на „Лукойл“. Дялове в „Карачаганак Петролеум Оперейтинг“ притежават Eni (29,25 процента), Shell (29,25 процента), Chevron (18 процента), „Лукойл“ (13,5 процента) и „КазМунайГаз“ (10 процента).

За атаката писа Bloomberg, а източници на Reuters допълниха, че под ударa са попаднали още два танкера — Freud и Delta Supreme, което означава, че общо са засегнати четири съда.