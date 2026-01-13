НА ЖИВО
          Украинският парламент отхвърли кандидатурата на Денис Шмигал за първи вицепремиер и министър на енергетиката

          Денис Шмигал
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският парламент не одобри предложението на президента Володимир Зеленски досегашният министър на отбраната Денис Шмигал да бъде назначен за първи вицепремиер и министър на енергетиката, предаде Укринформ.

          Предложението за назначаването на Шмигал беше подкрепено от 210 народни представители, при минимално необходими 226 гласа, поради което кандидатурата не беше приета.

          По време на представянето на кандидата премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви, че в ролята си на първи вицепремиер и министър на енергетиката Шмигал би имал ключова роля за стабилизирането на сектора.

          „Денис има необходимия управленски опит и практически знания за функционирането на украинския енергиен сектор, включително за координацията на решения при кризи. Убедена съм, че на новия си пост той ще гарантира систематичната организация на работата по възстановяване, защита и модернизация на енергийния сектор“, каза Свириденко.

          Денис Шмигал има дългогодишен опит в енергетиката и държавното управление. В периода 2017–2019 г. той е бил заместник генерален директор по социалните въпроси на ДТЕК „Захиденерго“ и директор на Бурщинската топлоелектроцентрала. От август 2019 г. до февруари 2020 г. е оглавявал регионалната администрация в Ивано-Франкивск.

          От 4 февруари до 4 март 2020 г. Шмигал заема поста вицепремиер и министър на общностите и териториалното развитие, а на 4 март 2020 г. е назначен за министър-председател на Украйна, като става най-дълго управлявалият премиер в историята на страната. На 17 юли 2025 г. той пое поста министър на отбраната.

          Неодобряването на кандидатурата му от парламента поставя под въпрос планираните кадрови промени в украинското правителство, както и подхода към управлението и модернизацията на енергийния сектор в условията на продължаваща война и енергийни предизвикателства.

