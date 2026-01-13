НА ЖИВО
      вторник, 13.01.26
          Украйна избра първия победител в конкурс за добив на литий по споразумение за споделено производство

          Снимка: Matthew De Livera (Unsplash)
          За първи път в Украйна е избран победител в конкурс за разработване на литиево находище по споразумение за споделяне на производството, съобщи премиерката Юлия Свириденко, цитирана от УНИАН.

          Според нея пилотният проект в сектора на минералните ресурси е литиевото находище „Добра площадка“ в Кировоградска област, което ще привлече минимална капиталова инвестиция от 179 милиона долара. От тях 12 милиона долара са предвидени за ново геоложко проучване и международен одит на резервите, а 167 милиона долара – за организиране на добив и обогатяване, при условие че търговските резерви бъдат потвърдени.

          „Победител в конкурса беше Dobra Lithium Holdings JV, LLC, чиито акционери включват международно известни компании Techmet и The Rock Holdings. Те имат значителен опит в добива на жизненоважни минерали“, заяви Свириденко.

          Тя допълни, че Techmet държи контролни или мажоритарни миноритарни дялове в 10 актива на четири континента и има доказан опит в реализирането на сложни проекти в проучването, добива и преработката на стратегически суровини.

          Свириденко подчерта, че проектът ще привлече допълнителни инвеститори, а механизмът за споделено производство позволява добив чрез партньорство с държавата, като находището остава собственост на украинския народ.

          На 8 януари Украйна предостави правото за добив на литий от голямо държавно находище на инвеститори, включително на милиардер, близък до текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Ню Йорк таймс.

          Печелившият консорциум има тесни връзки с администрацията на Тръмп и включва Роналд С. Лаудър, наследник на козметична империя. По-рано Ксения Оринчак, ръководител на Националната асоциация на минните индустрии на Украйна, заяви пред УНИАН, че в рамките на практическото прилагане на споразумението със САЩ правителството се готви да разсекрети данни за уранова руда, което ще позволи обявяване на търгове за разработване на съответните находища.

