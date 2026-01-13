НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Унгарският президент насрочи ключовите за цяла Европа парламентарни избори

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Унгария Тамаш Шуйок определи 12 април за дата на следващите парламентарни избори в страната. Това съобщи днес президентската канцелария, цитирана от унгарската новинарска агенция МТИ.

          В официалното изявление се подчертава значението на вота като ключов елемент на демократичния процес в страната.

          Орбан: Изборите през 2026 г. са битка между „унгарския път на мира“ и „брюкселския път на войната“ Орбан: Изборите през 2026 г. са битка между „унгарския път на мира“ и „брюкселския път на войната“

          „Свободните избори са основата на представителната демокрация и изключително важно събитие, което изразява суверенитета на народа и в което всеки унгарски гражданин с право на глас може да вземе свободно и отговорно решение за бъдещето на Унгария“, се казва в позицията на президентството.

          От канцеларията уточняват, че 12 април е най-ранната възможна дата, определена в съответствие с разпоредбите на унгарската конституция и действащото изборно законодателство.

          Държавният глава отправя и призив към всички граждани да участват активно в изборния процес, като подчертава ролята на личния вот за определяне на бъдещата посока на страната.

