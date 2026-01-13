Унгарският президент насрочи ключовите за цяла Европа парламентарни избори

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок определи 12 април за дата на следващите парламентарни избори в страната. Това съобщи днес президентската канцелария, цитирана от унгарската новинарска агенция МТИ.
В официалното изявление се подчертава значението на вота като ключов елемент на демократичния процес в страната.
От канцеларията уточняват, че 12 април е най-ранната възможна дата, определена в съответствие с разпоредбите на унгарската конституция и действащото изборно законодателство.
Държавният глава отправя и призив към всички граждани да участват активно в изборния процес, като подчертава ролята на личния вот за определяне на бъдещата посока на страната.
