Вартоломей отговори на руското разузнаване за „антихрист в расо“

Вселенската патриаршия остро реагира на обвиненията на руската Служба за външно разузнаване (СВР), която в разпространено вчера съобщение обвини Вселенския патриарх Вартоломей в сътрудничество с британските специални служби и използва крайни квалификации, включително „антихрист в расо“. За реакцията съобщава гръцката телевизия Скай.

„Фантастичните сценарии, фалшивите новини, хулите и измислените информации от всякакъв вид не обезсърчават Вселенската патриаршия да продължава служението и вселенската си мисия“, се казва в официалното изявление на Патриаршията. - Реклама -

Обвиненията на СВР

В прессъобщение, разпространено от ТАСС, руското външно разузнаване твърди, че „Константинополският патриарх Вартоломей продължава разколническата си дейност в православното църковно пространство“. Според СВР той е насочил действията си към Балтийските държави, като целта била изтласкване на Руската православна църква от региона.

В необичайно остър и идеологически език СВР нарича патриарх Вартоломей „дявол в плът“, твърдейки, че с подкрепата на британските специални служби той създавал „марионетни религиозни структури“ в Литва, Латвия и Естония и се опитвал да откъсне местните православни църкви от Московската патриаршия.

Руското разузнаване допълва, че Вартоломей планира да предостави автокефалия на Черногорската православна църква, което според Москва представлява удар срещу Сръбската православна църква.

„Агресивните апетити на „константинополския антихрист“ не се ограничават до Украйна и Прибалтика“, се твърди още в съобщението на СВР.

Отговорът на Вселенската патриаршия

В своята позиция Вселенската патриаршия подчертава, че Константинополската църква е Църква майка, включително и за Руската православна църква, и изразява дълбока скръб от новата атака, която този път идва от държавни служби на Русия.

„От 2018 г., когато Вселенската патриаршия предостави автокефален статут на Църквата на Украйна, Църквата майка избягваше да коментира безбройните подобни атаки… Същото прави и днес“, се посочва в отговора.

Контекстът

Напрежението между Константинополската и Московската патриаршия ескалира след решението от 2018 г. за предоставяне на автокефалия на Православната църква на Украйна, което Москва определя като разкол. Оттогава Вселенската патриаршия многократно е обект на остри политически и църковни нападки от руска страна.