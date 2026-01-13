НА ЖИВО
          Вашингтон готви нова управленска рамка за Ивицата Газа, Младенов се очаква като ключова фигура във „втората фаза“ на примирието

          Снимка: Труд
          Администрацията на Доналд Тръмп се подготвя още в сряда да обяви нова управленска структура за Ивицата Газа, с цел преминаване към „втората фаза“ на примирието, въпреки сериозния скептицизъм сред съюзници и липсата на широка международна подкрепа и финансиране, пише Financial Times в обстоен анализ.

          Американски и израелски представители настояват, че напредък е възможен, въпреки противоречивото им минало, свързано с Хуманитарната фондация за Газа (GHF) – частна схема за разпределение на помощи, чиито маршрути са се превърнали в сцена на смъртоносни инциденти със стрелба.

          „Бързи победи“ и първи политически сигнали

          Според четирима източници, запознати с плановете, САЩ и Израел възнамеряват да съчетаят политическите съобщения с т.нар. „бързи победи“, сред които:

          • пълно отваряне на граничния пункт „Рафах“ с Египет,
          • разширяване на медицинската помощ за палестинците,
          • облекчаване на ограниченията за внос в Газа.

          Николай Младенов – очакван „висш представител“

          Според източници, Николай Младенов, бивш министър на отбраната на България и бивш пратеник на ООН, се очаква да бъде обявен за „висш представител“ на Газа. Той ще оглави 14-членен палестински технократски комитет, който трябва да поеме ежедневното гражданско управление на територията.

          Младенов не е бил свързан с GHF, което според дипломати повишава доверието към него в международен план.

          „Трябва да покажем, че могат да постигат резултати“, коментира дипломат от региона, визирайки бъдещата роля на технократския комитет.

          Ключови фигури и отложени решения

          САЩ планират да обявят изпълнителен комитет към по-широк „борд за мир“, в който се очаква да участват:

          • Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ,
          • Джаред Къшнър, зет на Тръмп и основен архитект на политиката му за Газа.

          Самият „борд за мир“, оглавяван от Тръмп и други световни лидери, вероятно ще бъде отложен.

          Графикът може да се промени и в зависимост от това дали Тръмп ще реши да предприеме военни действия срещу Иран – възможност, с която президентът вече е заплашвал.

          Сериозни пречки: пари, сигурност и „Хамас“

          Въпреки плановете, ключовите проблеми остават нерешени:

          • липса на финансиране – събрани са около 1 млрд. долара, при нужни десетки милиарди,
          • отказ на западни и мюсюлмански държави да изпратят мироопазващи сили,
          • контролът на Израел върху около половината от Газа и затягането на властта на Хамас в останалата част,
          • неясни перспективи за разоръжаване на Хамас, което Израел поставя като условие за по-нататъшно изтегляне и възстановяване.

          Критики и „Project Sunrise“

          Критици – включително израелски и западни официални лица – твърдят, че плановете са откъснати от реалностите на сигурността. Те посочват и амбициозния проект „Project Sunrise“112 млрд. долара визия за превръщане на Газа в луксозен, високотехнологичен анклав в рамките на десетилетие.

          „Те са фокусирани върху ‘Sunrise’ и работят наобратно, но между настоящата ситуация в Газа и тази визия няма нищо по средата“, казва източник, запознат с процеса.

          Друг дипломат обобщава иронично:

          „Те смятат, че слънцето изгрява, защото те са се събудили.“

          Какво следва

          Американските представители планират да използват Световния икономически форум в Давос, за да търсят финансова и политическа подкрепа. Въпросът обаче остава дали администрацията на Тръмп ще бъде готова да окаже реален натиск върху правителството на Бенямин Нетаняху, ако това се окаже необходимо.

          „И Израел, и Хамас искат да печелят време и да запазят статуквото. Най-вероятният сценарий е американците да се опитат да минат някак си“, заключава източник, близък до планирането.

