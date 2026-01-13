НА ЖИВО
          България

          „Възраждане" излизат с предложения за промени в ИК (НА ЖИВО)

          Снимка: БГНЕС
          Партия „Възраждане“ излизат с предложения за промени в Изборния кодекс. Зам.-председателят на партията – юристът Петър Петров ще обясни пред журналисти за какви промени ще настоява политическата формация на прага на предсрочните парламентарни избори. Президентът Румен Радев настоява да се въведе 100 процента машинно гласуване, за да се избегнат изборните машинации. Зад тази идея застават и от ПП-ДБ. Очаква се темата да влезе в дневния ред на депутатите още тази седмица. Припомняме, че от утре НС започва работата след дългата Коледна ваканция.

          Евроком ще предаде на живо брифинга!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Промените в Изборния кодекс: „Възраждане“ поиска 100% машинно гласуване

          Никола Павлов -
          Партия „Възраждане“ се обяви категорично за изцяло машинно гласуване и за пълно отпадане на хартиените бюлетини, съобщи репортер на Евроком. От формацията заявиха, че връщането...
          Общество

          Запрянов: Необходими са ни 32-ма пилоти за F-16

          Никола Павлов -
          Общо 32 подготвени и сертифицицирани пилоти ще са необходими за ескадрилата от изтребители Ф-16, която България трябва да разполага в пълен състав през 2028...
          Крими

          Митничари задържаха китайски граждани с контрабандни вейпове на Летище София

          Георги Петров -
          Служители на митнически пункт "Летище София" предотвратиха опит за незаконен внос на електронни цигари и аксесоари. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници". Случаят се...

