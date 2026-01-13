„Възраждане“ излизат с предложения за промени в ИК (НА ЖИВО)

Партия „Възраждане“ излизат с предложения за промени в Изборния кодекс. Зам.-председателят на партията – юристът Петър Петров ще обясни пред журналисти за какви промени ще настоява политическата формация на прага на предсрочните парламентарни избори. Президентът Румен Радев настоява да се въведе 100 процента машинно гласуване, за да се избегнат изборните машинации. Зад тази идея застават и от ПП-ДБ. Очаква се темата да влезе в дневния ред на депутатите още тази седмица. Припомняме, че от утре НС започва работата след дългата Коледна ваканция.

- Реклама -

Евроком ще предаде на живо брифинга!