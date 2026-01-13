Великият и непрежалим Димитър Пенев ще има паметник пред „Българска армия“

Паметник на легендата Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина. Новината съобщи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков в официалния си профил във Фейсбук.

- Реклама -

Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев по-рано днес, заедно с представители на „червения“ клуб.

Припомняме, че Димитър Пенев си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.

Два дни по-късно хиляди го изпратиха в последния му път на Националния стадион „Васил Левски“