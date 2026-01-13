НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Великият и непрежалим Димитър Пенев ще има паметник пред „Българска армия“

          Новината съобщи кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков в официалния си профил във Фейсбук

          0
          17
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Паметник на легендата Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина. Новината съобщи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков в официалния си профил във Фейсбук.

          - Реклама -

          Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев по-рано днес, заедно с представители на „червения“ клуб.

          Припомняме, че Димитър Пенев си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.

          Два дни по-късно хиляди го изпратиха в последния му път на Националния стадион „Васил Левски“

          Паметник на легендата Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина. Новината съобщи кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков в официалния си профил във Фейсбук.

          - Реклама -

          Той уточни, че решението е взето на среща при столичния градоначалник Васил Терзиев по-рано днес, заедно с представители на „червения“ клуб.

          Припомняме, че Димитър Пенев си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.

          Два дни по-късно хиляди го изпратиха в последния му път на Националния стадион „Васил Левски“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Майкъл Карик ще спасява сезона на Манчестър Юнайтед

          Николай Минчев -
          Манчестър Юнайтед потвърди назначаването на Майкъл Карик за временен мениджър до края на сезона, като му възложи задачата да изведе „червените дяволи“ обратно в...
          Футбол

          Алваро Арбелоа: Реал Мадрид е моят дом, това е най-добрият клуб в историята

          Николай Минчев -
          Алваро Арбелоа за първи път застана пред медиите, след като беше назначен за наставник на Реал Мадрид след раздялата на "кралете" с Шаби Алонсо....
          Футбол

          Станаха ясни началните часове на „армейските“ контроли в Белек

          Николай Минчев -
          Станаха ясни началните часове и локациите на контролните мачове на ЦСКА по време на подготвителния лагер в Анталия. Утре (14 януари) от 16:30 ч....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions