ВК Нефтохимик 2010 остана без треньор

ВК Нефтохимик 2010 обяви, че се разделя със старши треньора си Франческо Кадеду по взаимно съгласие. До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев.
Кадеду е помощник на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор на България, който стигна до сребърните медали на Световното първенство през 2025-а година.
„ВК Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Франческо Кадеду. Клубът благодари много на италианския специалист за работата му и му желае здрави и успехи за вбъдеще“ – написаха от бургаския клуб.
