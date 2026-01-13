НА ЖИВО
          ВСС изслушва седемте кандидати за европейски прокурор от България на 14 януари

          Висш съдебен съвет ще проведе публично изслушване на седемте допуснати кандидати за европейски прокурор от Република България на 14 януари в заседателната си зала.

          Процедурата се развива на фона на безпрецедентно решение – на 27 март 2025 г. европейският главен прокурор Лаура Кьовеши отстрани българския представител в колегиума на Европейската прокуратура Теодора Георгиева. Това е първият подобен случай от създаването на Европейската прокуратура преди четири години. През септември 2025 г. срещу Георгиева беше образувано дисциплинарно производство.

          Кандидатите

          Документи за участие в процедурата подадоха:
          Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

          Трима от кандидатите са действащи делегирани европрокурориДимитър Беличев, Светлана Шопова и Михаела Райдовска.
          Ивайло Илиев е помощник на българския представител в Евроюст, Пламен Петков е заместник-председател на Софийската районна прокуратура, Десислава Пиронева е бивш заместник-главен прокурор, а Бойко Атанасов е следовател.

          Процедурата

          Срокът за кандидатстване беше 24 ноември – 12 декември 2025 г., като документите се подаваха в Министерство на правосъдието. Подборът премина през два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. На 18 декември специална комисия, назначена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, се произнесе по допустимостта.

          Публичните изслушвания ще се проведат пред седемчленна комисия, оглавявана от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров. В края ѝ комисията ще предложи три кандидатури, подредени по азбучен ред. Те ще бъдат внесени от министъра на правосъдието за одобрение от Министерския съвет, след което ще се изпратят до компетентните органи на ЕС за последваща селекция.

          Мандат и изисквания

          Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат. Мандатът на настоящия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли 2026 г., като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

          Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, кандидатите трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи с минимум 12 години стаж, доказан опит във финансови разследвания и международно съдебно сътрудничество, без съмнение в независимостта, да могат да завършат мандата преди навършване на 70 години и да владеят английски език – работния език на Европейската прокуратура.

