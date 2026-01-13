Запрянов: Необходими са ни 32-ма пилоти за F-16

Общо 32 подготвени и сертифицицирани пилоти ще са необходими за ескадрилата от изтребители Ф-16, която България трябва да разполага в пълен състав през 2028 година. Това обяви пред журналисти министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.
По думите му Ф-16 няма да могат да поемат веднага задачи по Air Policing от момента на пристигането си в страната, тъй като е необходим допълнителен период за подготовка.
Изявлението беше направено във Велико Търново, където Атанас Запрянов, заедно със заместник-министъра Аделина Николова, провери готовността на завод „Терем – Ивайло“ ЕООД за асемблиране на новите бойни машини „Страйкър“.
