Запрянов: Необходими са ни 32-ма пилоти за F-16

Общо 32 подготвени и сертифицицирани пилоти ще са необходими за ескадрилата от изтребители Ф-16, която България трябва да разполага в пълен състав през 2028 година. Това обяви пред журналисти министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

„Имаме вече пилоти и структури – наши момчета, които могат да осигуряват обучението. Имаме и американски пилот, който ще бъде три години в България като инструктор и ще подпомага този процес", заяви Запрянов.

По думите му Ф-16 няма да могат да поемат веднага задачи по Air Policing от момента на пристигането си в страната, тъй като е необходим допълнителен период за подготовка.

„Не можем да говорим за air policing сега с Ф-16 веднага от момента, в който самолетът пристигне. Необходима е подготовка“, подчерта министърът.

Изявлението беше направено във Велико Търново, където Атанас Запрянов, заедно със заместник-министъра Аделина Николова, провери готовността на завод „Терем – Ивайло“ ЕООД за асемблиране на новите бойни машини „Страйкър“.