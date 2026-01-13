Заради сделката ЕС-МЕРКОСУР: Стотици трактори блокират Париж, ще участват и българи

Стотици фермери с трактори навлязоха тази сутрин във френската столица в мащабен протест срещу търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур, сочи последният доклад на полицията в Париж към 7:50 ч.
По данни на властите 350 фермери с трактори вече са влезли в Париж, като задната част на конвоя се насочва към Ке д’Орсе, където ги очакват още около 250 трактора. Част от протестиращите пристигнаха пред Триумфалната арка, развявайки френски знамена и плакати с лозунги като:
Около 15 трактора преминаха през основни пътни артерии – от Порт Дофин през бул. „Фош“, Шанз-Елизе и в близост до Националното събрание, по маршрут, предварително одобрен от полицията.
Гневът срещу Меркосур
Протестите се засилиха след като Европейският съюз одобри споразумението с Меркосур в петък, 9 януари, въпреки противопоставянето на няколко държави членки, сред които и Франция. Подписването на договора се очаква тази събота, 17 януари, което допълнително нажежи напрежението.
Търговското споразумение, договорено за повече от 20 години, се възприема от френските и европейските фермери като директна заплаха за земеделското производство, заради вноса на продукти от Латинска Америка, които не отговарят на строгите европейски стандарти.
Министърът на земеделието Ани Женевар заяви вчера:
„Френското производство е поставено в неравностойно положение“
Сред протестиращите е Гийом Пиера, фермер от региона Ена, близо до Лаон. Пред „Фигаро“ той заяви:
По думите му това е поредният протест от началото на годината:
Основната цел на шествието е ясна:
„Дестинацията е Националното събрание“, като фермерите настояват за специален закон за земеделието, подобен на закона „Нотр Дам“, който да събере всички страни на една маса и да доведе до бързи и конкретни решения.
Пълен транспортен хаос в центъра на Париж
Заради протестите бул. „Фош“ е затворен, а движението в центъра на Париж е сериозно затруднено. Напълно затворени са:
- мост „Конкорд“ – за всички, включително пешеходци;
- мост „Алма“;
- мостът при „Дома на инвалидите“;
- мост „Александър III“.
На левия бряг на Сена трафикът е изключително натоварен, като всички преминавания на реката за превозни средства са временно забранени, съобщава „Фигаро“.
Протести и извън Франция
Според информация на в. „Сега“, в протеста в Страсбург се очаква да се включат и български фермери, което показва, че недоволството срещу споразумението ЕС–Меркосур вече прераства във все по-широка европейска съпротива.