      вторник, 13.01.26
          Начало Европа Общество

          Заради сделката ЕС-МЕРКОСУР: Стотици трактори блокират Париж, ще участват и българи

          Снимка: EPA/БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Стотици фермери с трактори навлязоха тази сутрин във френската столица в мащабен протест срещу търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур, сочи последният доклад на полицията в Париж към 7:50 ч.

          По данни на властите 350 фермери с трактори вече са влезли в Париж, като задната част на конвоя се насочва към Ке д’Орсе, където ги очакват още около 250 трактора. Част от протестиращите пристигнаха пред Триумфалната арка, развявайки френски знамена и плакати с лозунги като:

          „Фермери? Като деца мечтаем за това, като възрастни умираме от това“.

          Около 15 трактора преминаха през основни пътни артерии – от Порт Дофин през бул. „Фош“, Шанз-Елизе и в близост до Националното събрание, по маршрут, предварително одобрен от полицията.

          Гневът срещу Меркосур

          Протестите се засилиха след като Европейският съюз одобри споразумението с Меркосур в петък, 9 януари, въпреки противопоставянето на няколко държави членки, сред които и Франция. Подписването на договора се очаква тази събота, 17 януари, което допълнително нажежи напрежението.

          ЕК очаква пълна подкрепа в европарламента за сделката с Меркосур ЕК очаква пълна подкрепа в европарламента за сделката с Меркосур

          Търговското споразумение, договорено за повече от 20 години, се възприема от френските и европейските фермери като директна заплаха за земеделското производство, заради вноса на продукти от Латинска Америка, които не отговарят на строгите европейски стандарти.

          Министърът на земеделието Ани Женевар заяви вчера:

          „Гневът на фермерите е дълбок и техните искания са легитимни и ние ги чуваме на най-високо ниво в правителството“.

          „Френското производство е поставено в неравностойно положение“

          Сред протестиращите е Гийом Пиера, фермер от региона Ена, близо до Лаон. Пред „Фигаро“ той заяви:

          „Имаме много искания, особено срещу Меркосур и нарушенията на конкуренцията. Френското производство е подложено на все по-високи стандарти, докато внасяме продукти, които изобщо не отговарят на тези стандарти“.

          Трактори блокираха Париж: Френски фермери на бунт срещу сделката с Меркосур Трактори блокираха Париж: Френски фермери на бунт срещу сделката с Меркосур

          По думите му това е поредният протест от началото на годината:

          „Вече дори не мога да преброя демонстрациите – това със сигурност е шестата от началото на годината“.

          Основната цел на шествието е ясна:

          „Дестинацията е Националното събрание“, като фермерите настояват за специален закон за земеделието, подобен на закона „Нотр Дам“, който да събере всички страни на една маса и да доведе до бързи и конкретни решения.

          Пълен транспортен хаос в центъра на Париж

          Заради протестите бул. „Фош“ е затворен, а движението в центъра на Париж е сериозно затруднено. Напълно затворени са:

          • мост „Конкорд“ – за всички, включително пешеходци;
          • мост „Алма“;
          • мостът при „Дома на инвалидите“;
          • мост „Александър III“.

          На левия бряг на Сена трафикът е изключително натоварен, като всички преминавания на реката за превозни средства са временно забранени, съобщава „Фигаро“.

          Макрон категоричен: Франция гласува „против“ сделката между ЕС и Меркосур този петък Макрон категоричен: Франция гласува „против“ сделката между ЕС и Меркосур този петък

          Протести и извън Франция

          Според информация на в. „Сега“, в протеста в Страсбург се очаква да се включат и български фермери, което показва, че недоволството срещу споразумението ЕС–Меркосур вече прераства във все по-широка европейска съпротива.

