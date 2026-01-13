Журналисти: Може ли Доналд Тръмп да прибегне до военна сила срещу Иран

Ситуацията в Иран остава изключително напрегната, като достъпът до достоверна информация е силно ограничен заради спирането на интернета в страната. Това заяви журналистът Константин Вълков в ефира на „Здравей, България“.

По думите му в момента е изключително трудно да се получи реална картина за мащабите на протестите.

„Никой не представя официални данни, но е ясно, че протестите са огромни“, подчерта Вълков.

Той обърна внимание, че настоящата вълна от демонстрации се различава съществено от предишните. Ако досега недоволството е било свързано основно с правата на жените и демократичните свободи, сега по улиците се виждат радикални призиви, което говори за дълбока ескалация на общественото напрежение.

Журналистът Огнян Дъскарев допълни, че иранските власти активно търсят диалог с Доналд Тръмп, което според него е ясен сигнал за страх и несигурност.

„Режимът изглежда много притеснен и активно търси разговори“, заяви Дъскарев.

Вълков изрази скептицизъм, че има реално поле за преговори. По думите му икономическата ситуация в Иран е катастрофална.

„Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд“, посочи той, позовавайки се на информация отпреди спирането на интернета.

Според него основните обвинения към режима са, че инвестира средства в ядрената програма и във външнополитически съюзници, вместо да подпомага собственото си население. В този контекст Вълков допусна, че единствената възможна сделка с Тръмп би била свързана с избягване на военен удар срещу Иран, като предупреди, че рязка смяна на режима може да доведе до хаос.

Огнян Дъскарев обаче зае по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. Той направи и по-широк геополитически анализ, отбелязвайки, че след залавянето на Николас Мадуро Русия е загубила ключов съюзник. По думите му нито Тръмп, нито Владимир Путин имат интерес от директен сблъсък.

Дъскарев коментира и темата за Гренландия, подчертавайки стратегическото ѝ значение.

„Най-прекият път на руските междуконтинентални балистични ракети към САЩ минава през Гренландия, където те могат да бъдат най-лесно прихванати“, обясни той, като добави, че топенето на ледовете улеснява и движението на руски подводници.

В заключение Дъскарев подчерта, че при евентуална ескалация България категорично ще застане на страната на НАТО и Европейския съюз.