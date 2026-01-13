НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 13.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Журналисти: Може ли Доналд Тръмп да прибегне до военна сила срещу Иран

          0
          36
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Ситуацията в Иран остава изключително напрегната, като достъпът до достоверна информация е силно ограничен заради спирането на интернета в страната. Това заяви журналистът Константин Вълков в ефира на „Здравей, България“.

          - Реклама -

          По думите му в момента е изключително трудно да се получи реална картина за мащабите на протестите.

          „Никой не представя официални данни, но е ясно, че протестите са огромни“, подчерта Вълков.

          Той обърна внимание, че настоящата вълна от демонстрации се различава съществено от предишните. Ако досега недоволството е било свързано основно с правата на жените и демократичните свободи, сега по улиците се виждат радикални призиви, което говори за дълбока ескалация на общественото напрежение.

          МОСАД призна: Участваме в протестите в Иран МОСАД призна: Участваме в протестите в Иран

          Журналистът Огнян Дъскарев допълни, че иранските власти активно търсят диалог с Доналд Тръмп, което според него е ясен сигнал за страх и несигурност.

          „Режимът изглежда много притеснен и активно търси разговори“, заяви Дъскарев.

          Вълков изрази скептицизъм, че има реално поле за преговори. По думите му икономическата ситуация в Иран е катастрофална.

          „Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд“, посочи той, позовавайки се на информация отпреди спирането на интернета.

          Според него основните обвинения към режима са, че инвестира средства в ядрената програма и във външнополитически съюзници, вместо да подпомага собственото си население. В този контекст Вълков допусна, че единствената възможна сделка с Тръмп би била свързана с избягване на военен удар срещу Иран, като предупреди, че рязка смяна на режима може да доведе до хаос.

          Огнян Дъскарев обаче зае по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. Той направи и по-широк геополитически анализ, отбелязвайки, че след залавянето на Николас Мадуро Русия е загубила ключов съюзник. По думите му нито Тръмп, нито Владимир Путин имат интерес от директен сблъсък.

          Дъскарев коментира и темата за Гренландия, подчертавайки стратегическото ѝ значение.

          „Най-прекият път на руските междуконтинентални балистични ракети към САЩ минава през Гренландия, където те могат да бъдат най-лесно прихванати“, обясни той, като добави, че топенето на ледовете улеснява и движението на руски подводници.

          В заключение Дъскарев подчерта, че при евентуална ескалация България категорично ще застане на страната на НАТО и Европейския съюз.

          Ситуацията в Иран остава изключително напрегната, като достъпът до достоверна информация е силно ограничен заради спирането на интернета в страната. Това заяви журналистът Константин Вълков в ефира на „Здравей, България“.

          - Реклама -

          По думите му в момента е изключително трудно да се получи реална картина за мащабите на протестите.

          „Никой не представя официални данни, но е ясно, че протестите са огромни“, подчерта Вълков.

          Той обърна внимание, че настоящата вълна от демонстрации се различава съществено от предишните. Ако досега недоволството е било свързано основно с правата на жените и демократичните свободи, сега по улиците се виждат радикални призиви, което говори за дълбока ескалация на общественото напрежение.

          МОСАД призна: Участваме в протестите в Иран МОСАД призна: Участваме в протестите в Иран

          Журналистът Огнян Дъскарев допълни, че иранските власти активно търсят диалог с Доналд Тръмп, което според него е ясен сигнал за страх и несигурност.

          „Режимът изглежда много притеснен и активно търси разговори“, заяви Дъскарев.

          Вълков изрази скептицизъм, че има реално поле за преговори. По думите му икономическата ситуация в Иран е катастрофална.

          „Цените са толкова високи, че дори семейства от средната класа не могат да си позволят нормален обяд“, посочи той, позовавайки се на информация отпреди спирането на интернета.

          Според него основните обвинения към режима са, че инвестира средства в ядрената програма и във външнополитически съюзници, вместо да подпомага собственото си население. В този контекст Вълков допусна, че единствената възможна сделка с Тръмп би била свързана с избягване на военен удар срещу Иран, като предупреди, че рязка смяна на режима може да доведе до хаос.

          Огнян Дъскарев обаче зае по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. Той направи и по-широк геополитически анализ, отбелязвайки, че след залавянето на Николас Мадуро Русия е загубила ключов съюзник. По думите му нито Тръмп, нито Владимир Путин имат интерес от директен сблъсък.

          Дъскарев коментира и темата за Гренландия, подчертавайки стратегическото ѝ значение.

          „Най-прекият път на руските междуконтинентални балистични ракети към САЩ минава през Гренландия, където те могат да бъдат най-лесно прихванати“, обясни той, като добави, че топенето на ледовете улеснява и движението на руски подводници.

          В заключение Дъскарев подчерта, че при евентуална ескалация България категорично ще застане на страната на НАТО и Европейския съюз.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Минесота и големите ѝ градове съдят администрацията на Тръмп заради акции на имиграционните служби

          Дамяна Караджова -
          Щатът Минесота, заедно с Минеаполис и Сейнт Пол, заведе съдебен иск срещу администрацията на Доналд Тръмп
          Политика

          „Политико“: Европа може и да не преживее тази година

          Никола Павлов -
          Европа навлиза в период на дълбока стратегическа несигурност, в който ерозията на установените норми, слабото лидерство и нарастващият външен натиск поставят под въпрос самото...
          Политика

          Медведев с провокационно предупреждение: Гренландия можела да гласува за присъединяване към Русия

          Дамяна Караджова -
          Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че жителите на Гренландия могат да гласуват за присъединяване към Русия

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions