Журналисти: Може ли Доналд Тръмп да прибегне до военна сила срещу Иран

Ситуацията в Иран остава изключително напрегната, като достъпът до достоверна информация е силно ограничен заради спирането на интернета в страната. Това заяви журналистът Константин Вълков в ефира на „Здравей, България“.
По думите му в момента е изключително трудно да се получи реална картина за мащабите на протестите.
Той обърна внимание, че настоящата вълна от демонстрации се различава съществено от предишните. Ако досега недоволството е било свързано основно с правата на жените и демократичните свободи, сега по улиците се виждат радикални призиви, което говори за дълбока ескалация на общественото напрежение.
Журналистът Огнян Дъскарев допълни, че иранските власти активно търсят диалог с Доналд Тръмп, което според него е ясен сигнал за страх и несигурност.
Вълков изрази скептицизъм, че има реално поле за преговори. По думите му икономическата ситуация в Иран е катастрофална.
Според него основните обвинения към режима са, че инвестира средства в ядрената програма и във външнополитически съюзници, вместо да подпомага собственото си население. В този контекст Вълков допусна, че единствената възможна сделка с Тръмп би била свързана с избягване на военен удар срещу Иран, като предупреди, че рязка смяна на режима може да доведе до хаос.
Огнян Дъскарев обаче зае по-умерена позиция, като заяви, че не очаква военни действия в близко бъдеще. Той направи и по-широк геополитически анализ, отбелязвайки, че след залавянето на Николас Мадуро Русия е загубила ключов съюзник. По думите му нито Тръмп, нито Владимир Путин имат интерес от директен сблъсък.
Дъскарев коментира и темата за Гренландия, подчертавайки стратегическото ѝ значение.
В заключение Дъскарев подчерта, че при евентуална ескалация България категорично ще застане на страната на НАТО и Европейския съюз.