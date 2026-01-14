НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          40 Fingers: Как четири акустични китари звучат като цял оркестър

          Концертът на италианския квартет е на 22 януари в София, а билетите са на привършване

          1
          24
          Снимка: Симоне ди Лука
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Италианският квартет китаристи 40 Fingers е явление, което преобръща представите за акустична музика и виртуозно завладява сцени по целия свят — от Италия до САЩ, от Централна Европа до Близкия изток. Италианците вече имат верни фенове и в България. Третото им гостуване у нас по покана на BG Sound Stage е на 22.01.2026, в зала 1 на НДК, а билетите са вече на привършване.

          - Реклама -

          Създадени през 2017 г. в Триест от Матео Бренчи, Емануеле Графити, Енрико Мария Миланези и Андреа Витори, 40 Fingers излизат отвъд жанровите рамки чрез интуитивна техника „fingerpicking“, която комбинира джаз, латински ритми, рок, поп и филмова музика в един завладяващ звуков свят.

          Бързо се превръщат в едно от най-обсъжданите имена на съвременната акустична сцена в Италия. Италианската преса често ги описва не просто като китарен ансамбъл, а като „четирима музиканти, които мислят като оркестър“. Причината е очевидна още при първото слушане – четирите акустични китари звучат като цял музикален свят, в който има ритъм, хармония, мелодия и драматургия.

          Първата международна слава на квартета идва чрез интернет: техният аранжимент на Bohemian Rhapsody на Queen става вайръл в социалнитe медии, събирайки милиони гледания в YouTube, а официалният сайт на Queen сподели версията и казва, че тя е „невероятно“ пречупване на класиката.

          Оттам нататък пътят им е стремглав: милиони гледания в YouTube, стотици милиони импресии в социалните мрежи и покани за концерти в цяла Европа и САЩ. Но, както подчертават редица италиански културни издания, успехът им никога не се е базирал само на онлайн популярност – той се затвърждава най-силно на живо.

          Техните представления не са просто концерти, а музикални разкази. В репертоара им съжителстват удивителни аранжименти на песни и теми, които всички познаваме и обичаме – Sultans of Swing (Dire Straits), Hotel California (Eagles), темите от Star Wars и Game of Thrones, дори класически мелодии като Libertango или фрагменти от Вивалди.

          А четиримата музиканти общуват помежду си с лекота, която напомня джаз импровизация.

          Музиката на 40 Fingers е универсална: те еднакво впечатляват заклети меломани, китаристи, които следят всяка нота, и хора, които просто обичат хубавата музика, без значение от жанра. Подходящо за всички музикални вкусове — нови слушатели и музикални фенове ще бъдат еднакво впечатлени. Концеертът на 40 Fingers в София е на 22.01.2026 г. в зала 1 на НДК. В продажба са последните билети – в мрежата на Ивентим.

          Италианският квартет китаристи 40 Fingers е явление, което преобръща представите за акустична музика и виртуозно завладява сцени по целия свят — от Италия до САЩ, от Централна Европа до Близкия изток. Италианците вече имат верни фенове и в България. Третото им гостуване у нас по покана на BG Sound Stage е на 22.01.2026, в зала 1 на НДК, а билетите са вече на привършване.

          - Реклама -

          Създадени през 2017 г. в Триест от Матео Бренчи, Емануеле Графити, Енрико Мария Миланези и Андреа Витори, 40 Fingers излизат отвъд жанровите рамки чрез интуитивна техника „fingerpicking“, която комбинира джаз, латински ритми, рок, поп и филмова музика в един завладяващ звуков свят.

          Бързо се превръщат в едно от най-обсъжданите имена на съвременната акустична сцена в Италия. Италианската преса често ги описва не просто като китарен ансамбъл, а като „четирима музиканти, които мислят като оркестър“. Причината е очевидна още при първото слушане – четирите акустични китари звучат като цял музикален свят, в който има ритъм, хармония, мелодия и драматургия.

          Първата международна слава на квартета идва чрез интернет: техният аранжимент на Bohemian Rhapsody на Queen става вайръл в социалнитe медии, събирайки милиони гледания в YouTube, а официалният сайт на Queen сподели версията и казва, че тя е „невероятно“ пречупване на класиката.

          Оттам нататък пътят им е стремглав: милиони гледания в YouTube, стотици милиони импресии в социалните мрежи и покани за концерти в цяла Европа и САЩ. Но, както подчертават редица италиански културни издания, успехът им никога не се е базирал само на онлайн популярност – той се затвърждава най-силно на живо.

          Техните представления не са просто концерти, а музикални разкази. В репертоара им съжителстват удивителни аранжименти на песни и теми, които всички познаваме и обичаме – Sultans of Swing (Dire Straits), Hotel California (Eagles), темите от Star Wars и Game of Thrones, дори класически мелодии като Libertango или фрагменти от Вивалди.

          А четиримата музиканти общуват помежду си с лекота, която напомня джаз импровизация.

          Музиката на 40 Fingers е универсална: те еднакво впечатляват заклети меломани, китаристи, които следят всяка нота, и хора, които просто обичат хубавата музика, без значение от жанра. Подходящо за всички музикални вкусове — нови слушатели и музикални фенове ще бъдат еднакво впечатлени. Концеертът на 40 Fingers в София е на 22.01.2026 г. в зала 1 на НДК. В продажба са последните билети – в мрежата на Ивентим.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тодор Батков-син: България е с най-скъп ток в Европа, докато водата от язовирите изтича напразно

          Екип Евроком -
          България заема челното място в Европа по цена на електроенергията, достигайки нива от 190 евро за мегаватчас. Това стана ясно от разговор между главния...
          България

          Асен Василев: ИТН и БСП да обяснят защо запазиха охраната на Борисов и Пеевски

          Екип Евроком -
          Напрежение в парламента предизвика гласуването на промените, касаещи държавната охрана на партийни лидери. Съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев остро разкритикува действията на „Има...
          Общество

          След потъването на баржа с торове: Няма отклонение от нормите във водите край Свищов

          Никола Павлов -
          Към момента не са установени отклонения от нормите в показателите на водите, които водоснабдяват Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Свищов във връзка...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions