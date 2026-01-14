НА ЖИВО
          Адвокат Ченалова с последна информация за делото за лева пред Съда на ЕС

          14 януари 2026 | 18:09 5081
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съветът на Европейския съюз е депозирал възражение за недопустимост по жалбите, заведени в Общия съд на ЕС в Люксембург във връзка с приемането на България в еврозоната. Това съобщи във Facebook адвокат Румяна Ченалова, председател на Гражданско движение „Дойран-2025“, което е и инициатор на съдебното дело.

          По думите ѝ възражението е подадено на 9 януари 2026 г. от страна на Съвета на ЕС в качеството му на ответник по делото, а официално е връчено на 12 януари. Срокът за отговор на това възражение изтича на 23 февруари 2026 г.

          „СЕС твърди, че жалбите са недопустими поради липса на пряк и личен интерес. Тази позиция не е неочаквана“, посочва Ченалова.

          Тя уточнява, че още в самите жалби са изложени аргументи относно наличието на правен интерес и допустимостта на иска, като в предстоящия писмен отговор ще бъдат подробно обсъдени мотивите на Съвета на ЕС и ще бъдат представени аргументи за тяхната несъстоятелност.

          „В отговора си ще обсъдим доводите на СЕС и ще изложим аргументи относно тяхната несъстоятелност“, допълва тя.

          Адвокат Ченалова съобщава още, че към момента няма произнасяне по искането за спиране.

          Делото, заведено от гражданско движение „Дойран-2025“, оспорва законосъобразността на решенията, свързани с присъединяването на България към еврозоната.

