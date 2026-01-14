Амнести Интернешънъл: Иран извършва масови незаконни убийства в безпрецедентен мащаб

Иранските власти са извършили масови незаконни убийства „в безпрецедентен мащаб“ в рамките на репресиите срещу протестиращите, съобщава Амнести Интернешънъл, позовавайки се на проверени видео доказателства и свидетелства на очевидци.

„Силите за сигурност, разположени по улиците и на покривите, включително на жилищни сгради, джамии и полицейски участъци, многократно са стреляли с пушки и ловни пушки, заредени с метални сачми, като често са целели невъоръжени протестиращи в главите и торса", се казва в изявление на британската организация.

Амнести Интернешънъл осъди координираната ескалация на насилието от силите за сигурност срещу протестиращите от 8 януари, когато избухнаха масови протести и започна блокирането на интернет в страната.