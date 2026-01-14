НА ЖИВО
          Амнести Интернешънъл: Иран извършва масови незаконни убийства в безпрецедентен мащаб

          14 януари 2026 | 21:59 330
          Снимки на 28 души, убити от иранските сили за сигурност между 31 декември 2025 г. и 3 януари 2026 г. по време на репресии срещу протестиращи в Иран. Снимка: Amnesty International
          Иранските власти са извършили масови незаконни убийства „в безпрецедентен мащаб“ в рамките на репресиите срещу протестиращите, съобщава Амнести Интернешънъл, позовавайки се на проверени видео доказателства и свидетелства на очевидци.

          „Силите за сигурност, разположени по улиците и на покривите, включително на жилищни сгради, джамии и полицейски участъци, многократно са стреляли с пушки и ловни пушки, заредени с метални сачми, като често са целели невъоръжени протестиращи в главите и торса“, се казва в изявление на британската организация.

          Амнести Интернешънъл осъди координираната ескалация на насилието от силите за сигурност срещу протестиращите от 8 януари, когато избухнаха масови протести и започна блокирането на интернет в страната.

