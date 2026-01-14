Армения дава на САЩ 74% дял в стратегически сухопътен коридор между Азербайджан и Нахичеван

Армения ще предостави на Съединените щати близо три четвърти дял (74%) в сухопътен коридор, който ще свързва части от Азербайджан, съобщи Вашингтон. Американската страна подчерта, че очаква финансови ползи от споразумението, като същевременно увери, че суверенитетът и териториалната цялост на Армения ще бъдат зачитани.

Рамката на проекта беше представена от Марко Рубио по време на среща във Вашингтон с арменския външен министър Арарат Мирзоян. Правителството в Ереван се е съгласило с плана след тежкото военно поражение от Азербайджан през 2023 г., което сложи край на дългогодишния конфликт между двете страни.

Съединените щати предлагат изграждането на коридор, който да свърже основната територия на Азербайджан с ексклава Нахичеван – регион без сухопътна връзка с останалата част на страната, който граничи с ключовия ѝ съюзник Турция. Армения се намира между двете части на Азербайджан, което прави трасето геополитически чувствително.

В характерен стил за администрацията на Доналд Тръмп, коридорът носи неговото име – „Маршрутът Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP). Тръмп посочи Армения и Азербайджан сред държавите, които според него са „спечелили мир“ след поредица от войни, за чието прекратяване твърди, че е допринесъл.

Съгласно рамковия документ на Държавния департамент, Армения ще предостави на САЩ 74% от дяловете в новосъздадената „Компания за развитие TRIPP“, като останалият дял ще остане за арменската държава. Компанията ще има смесена корпоративна структура с участие на двете правителства и ще отговаря за изграждането и управлението на железопътни и пътни връзки по протежение на коридора.

Сред основните цели на дружеството е осигуряването на:

„финансова възвръщаемост за Съединените щати за първоначалния им принос или други икономически ползи за американското правителство или за американски компании“,

се казва в документа.

Проектът има за цел да отвори нови пазари за американски инвестиции, да ускори регионалната търговия и да улесни доставките на суровини, стратегически минерали и редкоземни метали към американските пазари.

По време на срещата Марко Рубио подчерта, че споразумението по TRIPP може да се превърне в „световен модел“ за това как една държава може:

„да се отвори към икономическа активност и просперитет, без да се поставя под съмнение нейният суверенитет и териториална цялост“.

По думите му проектът ще бъде от полза за Армения, за Съединените щати и за всички участващи страни.