Напрежение в парламента предизвика гласуването на промените, касаещи държавната охрана на партийни лидери. Съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев остро разкритикува действията на „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, след като предложенията за отнемане на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски не бяха приети окончателно.

В кулоарите на Народното събрание Василев представи пред медиите разпечатки от двете гласувания, илюстриращи промяната в позицията на депутатите. „Това е от първото гласуване на закона, с който се отнема охраната на Бойко и Пеевски. А тук е резултата от второто гласуване – как се приема законът за охраната на Бойко и Пеевски“, заяви той.

Според бившия финансов министър ключовият обрат е настъпил по време на поисканото прекъсване на заседанието. „В тези 58 минути почивка, поискана от ДПС-Ново начало, ИТН промени коренно вота си. Но по-скандалното е, българската уж социалистическа партия предпочете да дава по два милиона лева на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тези пари да се построят две нови детски градини“, подчерта Василев. Той изрази категорично мнение за политическата ситуация: „Това е причината защо това правителство е вредно, а този парламент трябва да си ходи максимално бързо. Хората трябва да излязат на площада тази вечер в 18.00 часа и да кажат така ли трябва да се приемат законите в България…“

От „Да, България“ също реагираха остро. Ивайло Мирчев коментира, че лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало игнорират общественото недоволство. „Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като „Има такъв народ” обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители“, отбеляза той.

Мирчев насочи вниманието и към твърдения за натиск върху депутати от левицата. „Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати – попитайте народния представител на БСП Красимир Йорданов дали е оказван натиск върху него“, призова той.

Съпредседателят на „Да, България“ предупреди за опасност от манипулации на изборните правила. „ГЕРБ и ДПС-Ново начало се готвят да направят същото по отношение на Изборния кодекс. Затова призоваваме всички днес в 18:00 часа да дойдат на протеста на площад „Независимост” в София“, заяви Мирчев, визирайки потенциалното премахване на машинния вот.

„Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена. Става дума за битката за България“, завърши той.