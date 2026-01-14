НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Асен Василев: ИТН и БСП да обяснят защо запазиха охраната на Борисов и Пеевски

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Напрежение в парламента предизвика гласуването на промените, касаещи държавната охрана на партийни лидери. Съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев остро разкритикува действията на „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, след като предложенията за отнемане на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски не бяха приети окончателно.

          - Реклама -

          В кулоарите на Народното събрание Василев представи пред медиите разпечатки от двете гласувания, илюстриращи промяната в позицията на депутатите. „Това е от първото гласуване на закона, с който се отнема охраната на Бойко и Пеевски. А тук е резултата от второто гласуване – как се приема законът за охраната на Бойко и Пеевски“, заяви той.

          ИТН се врътнаха и Законът за НСО не мина в зала при прегласуването ИТН се врътнаха и Законът за НСО не мина в зала при прегласуването

          Според бившия финансов министър ключовият обрат е настъпил по време на поисканото прекъсване на заседанието. „В тези 58 минути почивка, поискана от ДПС-Ново начало, ИТН промени коренно вота си. Но по-скандалното е, българската уж социалистическа партия предпочете да дава по два милиона лева на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тези пари да се построят две нови детски градини“, подчерта Василев. Той изрази категорично мнение за политическата ситуация: „Това е причината защо това правителство е вредно, а този парламент трябва да си ходи максимално бързо. Хората трябва да излязат на площада тази вечер в 18.00 часа и да кажат така ли трябва да се приемат законите в България…“

          От „Да, България“ също реагираха остро. Ивайло Мирчев коментира, че лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало игнорират общественото недоволство. „Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като „Има такъв народ” обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители“, отбеляза той.

          Мирчев насочи вниманието и към твърдения за натиск върху депутати от левицата. „Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати – попитайте народния представител на БСП Красимир Йорданов дали е оказван натиск върху него“, призова той.

          Съпредседателят на „Да, България“ предупреди за опасност от манипулации на изборните правила. „ГЕРБ и ДПС-Ново начало се готвят да направят същото по отношение на Изборния кодекс. Затова призоваваме всички днес в 18:00 часа да дойдат на протеста на площад „Независимост” в София“, заяви Мирчев, визирайки потенциалното премахване на машинния вот.

          „Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена. Става дума за битката за България“, завърши той.

          Напрежение в парламента предизвика гласуването на промените, касаещи държавната охрана на партийни лидери. Съпредседателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев остро разкритикува действията на „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, след като предложенията за отнемане на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски не бяха приети окончателно.

          - Реклама -

          В кулоарите на Народното събрание Василев представи пред медиите разпечатки от двете гласувания, илюстриращи промяната в позицията на депутатите. „Това е от първото гласуване на закона, с който се отнема охраната на Бойко и Пеевски. А тук е резултата от второто гласуване – как се приема законът за охраната на Бойко и Пеевски“, заяви той.

          ИТН се врътнаха и Законът за НСО не мина в зала при прегласуването ИТН се врътнаха и Законът за НСО не мина в зала при прегласуването

          Според бившия финансов министър ключовият обрат е настъпил по време на поисканото прекъсване на заседанието. „В тези 58 минути почивка, поискана от ДПС-Ново начало, ИТН промени коренно вота си. Но по-скандалното е, българската уж социалистическа партия предпочете да дава по два милиона лева на година за охраната на Бойко и Пеевски, вместо с тези пари да се построят две нови детски градини“, подчерта Василев. Той изрази категорично мнение за политическата ситуация: „Това е причината защо това правителство е вредно, а този парламент трябва да си ходи максимално бързо. Хората трябва да излязат на площада тази вечер в 18.00 часа и да кажат така ли трябва да се приемат законите в България…“

          От „Да, България“ също реагираха остро. Ивайло Мирчев коментира, че лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало игнорират общественото недоволство. „Делян Пеевски и Бойко Борисов очевидно не са чули протеста и продължават да се подиграват с българските граждани, след като „Има такъв народ” обърна вота си при прегласуването за свалянето на охраната на народни представители“, отбеляза той.

          Мирчев насочи вниманието и към твърдения за натиск върху депутати от левицата. „Днес видяхме обръщане на вота от ИТН, за да запазят охраната на Делян Пеевски. Имаме информация и за притискани депутати – попитайте народния представител на БСП Красимир Йорданов дали е оказван натиск върху него“, призова той.

          Съпредседателят на „Да, България“ предупреди за опасност от манипулации на изборните правила. „ГЕРБ и ДПС-Ново начало се готвят да направят същото по отношение на Изборния кодекс. Затова призоваваме всички днес в 18:00 часа да дойдат на протеста на площад „Независимост” в София“, заяви Мирчев, визирайки потенциалното премахване на машинния вот.

          „Искаме 100% машинно гласуване на всяка цена. Става дума за битката за България“, завърши той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Тодор Батков-син пред Евроком: България е с най-скъп ток в Европа, докато водата от язовирите изтича напразно

          Екип Евроком -
          България заема челното място в Европа по цена на електроенергията, достигайки нива от 190 евро за мегаватчас. Това стана ясно от разговор между главния...
          Общество

          След потъването на баржа с торове: Няма отклонение от нормите във водите край Свищов

          Никола Павлов -
          Към момента не са установени отклонения от нормите в показателите на водите, които водоснабдяват Свищов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Свищов във връзка...
          Здраве

          Кунчев: Регистриран е първият случай на треска чикунгуня

          Никола Павлов -
          В България вече е регистриран първият случай на треска чикунгуня, съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заразеният е български гражданин, който се е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions