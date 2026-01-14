Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев направи изявление пред представители на медиите, непосредствено след като политическата формация върна проучвателния мандат на държавния глава Румен Радев.

- Реклама -

В коментара си Василев акцентира върху готвените промени в изборното законодателство. Той изрази категорично несъгласие с плановете за смяна на устройствата за гласуване в кратки срокове, като определи това като стратегически ход за премахване на машинния вот.

„Обсъдихме предстоящите промени в Изборния кодекс, и това, което ние виждаме като изключителна опасност с въвеждането на нов тип машини за по-малко от два месеца, както е предвидено в доклада. Всъщност се цели едно – на всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат. Цели се да се мине на 100% хартиен вот“, обясни Василев.

Според лидера на „Продължаваме промяната“, поставянето на неизпълними срокове в доклада е преднамерено действие, чиято крайна цел е връщането към гласуване изцяло с хартиени бюлетини.