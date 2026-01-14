Atlantic Council: Русия се опитва да замрази Украйна до покорство

Русия извършва мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, опитвайки се да използва зимата като инструмент за натиск върху цивилното население, пише Atlantic Council.

На 13 януари, след поредния масиран обстрел на градове в цялата страна, заместник-министърът на енергетиката на Украйна Микола Колесник потвърди, че Русия е започнала пълномащабни усилия за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна.

„Днес Русия започна атака само пет дни след предишната бомбардировка, използвайки дронове и балистични ракети. Виждаме, че врагът използва пълната си сила, за да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна“, подчерта Колесник.

Киев е много силно засегнат. Според главния изпълнителен директор на „Укренерго“ Виталий Зайченко, приблизително 70% от близо 3,5 милиона жители на столицата са били без ток във вторник. Значителен брой апартаменти също са нямали отопление на студеното време.

„Руснаците се опитват да „изключат“ града и да принудят хората да напуснат Киев“, заяви той пред Kyiv Independent.

Киев е един от многото градове, които преживяват аварийни и планирани прекъсвания на електрозахранването, понякога продължаващи повече от 24 часа. Енергийни съоръжения, захранващи Одеса, Харков, Днепър, Запорожие, Суми, Чернигов и други големи градове, също са били засегнати.

Анализаторите отбелязват, че това не е първият опит на Кремъл да използва студения сезон като оръжие. Русия започна масирани въздушни удари срещу гражданските електропреносни мрежи още през октомври 2022 г., установявайки тактика, която повтаря всяка зима. Междувременно, настоящото разрушение на украинската електропреносна мрежа се смята за най-тежкото в цялата война.

„Те искат да ни сломят“

В много региони на страната звукът от генератори се е превърнал в познат зимен фон. Украинците инсталират резервни източници на захранване и използват преносими газови печки, адаптирайки се към продължителни прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

На фона на тези атаки Киев подчертава спешната нужда от международна подкрепа. Очаква се следващите седмици да бъдат сред най-трудните за цивилното население от началото на войната, изпитайки украинската устойчивост до краен предел.

„Мисля, че руснаците искат да ни сломят. Искат да направят украинците ядосани и нещастни, за да протестираме, но това няма да се случи“, казва жителката на Киев Валентина Вертелецка пред британския вестник The Guardian.

Според нея натискът само укрепва обществото, а войната разкрива истинската природа на хората – по-специално готовността им да си помагат взаимно.

Експертите смятат, че масираните удари срещу гражданска инфраструктура са една от малкото стратегии, на които Владимир Путин в момента разчита в опит да постигне пробив на фона на липсата на напредък на фронта. Смята се, че Русия е завзела по-малко от 1% от украинската територия през 2025 г., претърпявайки огромни загуби, и все още води боеве за населени места близо до фронтовата линия към февруари 2022 г.