Блясък, телевизионни звезди и мащабен спектакъл: „Мис Студентка България 2025“ превзе сцената

Истински триумф на красотата, младостта и телевизионния блясък беляза провеждането на най-грандиозния конкурс „Мис Студентка България 2025“. Събитието събра на една сцена най-красивите студентки в страната, популярни лица от ефира и публика, която аплодира всяка минута от спектакъла.

Вечерта се превърна в истинско зрелище не само заради силната конкуренция и впечатляващите дефилета, но и заради изключително звездното жури, което оцени участничките с вкус, внимание и професионализъм.

Сред членовете на журито бяха Мис България Симеона Петрова, момичетата от „Ергенът“ – Гергана Стаменова, Виктория Асенова, Ивелина Иванова и Габриела Митева, както и участниците от Big Brother – Георги Марков, Цвети Владиславова и Михаела Василева.

Специално място в журито заеха още сензациите Грозденка и Яница Владови, Виктория Алмаджали, адвокат Божидар Терзийски, журналистът Николай Караколев, Пролетната кралица Никол Мурджева, както и моделите София Спасова и Рая Ясин. Към звездния състав се присъединиха и обичаните участници от Hell’s Kitchen – Радо и Тоби.

Допълнителен размах и престиж на събитието придадоха и всички участници от „Мистър София“, които присъстваха специално за конкурса и допълниха атмосферата с още стил и класа.

Музикалната програма на конкурса включваше изпълнения на участничките от „Ергенът“ Гергана Стаменова и Ивелина Иванова, сензацията от Big Brother Георги Марков и новото име в българския поп-фолк – Едис. Михаела Василева представи за първи път своята песен именно на тази сцена. Водещият Владислав Славов изненада публиката с мини-рецитал, а спектакълът бе открит от духовия оркестър „Нова Брас Бенд“.

Кулминацията на вечерта бе обявяването на всички победителки в конкурса „Мис Студентка“, избрани след изключително сериозен кастинг. Най-красивите млади жени на България доказаха своята харизма, чар и интелигентност, с които покориха журито и публиката.

Зрителите ще могат да гледат бляскавия спектакъл тази събота, 17 януари, от 20:00 часа по телевизия Евроком, в предаването „Вечните песни“.

„Мис Студентка България 2025“ се утвърди като конкурс от ново поколение – мащабен, модерен и с истински звезден заряд, който безспорно ще остане сред най-коментираните и бляскави събития на сезона.