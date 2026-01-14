НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Подкрепяме сканиращите устройства, но без промени в 12 без 5

          14 януари 2026 | 17:51 760
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му подкрепя предложените промени в Изборния кодекс, които включват въвеждане на сканиращи машини за гласуване. Основната цел на тази промяна е да се изключи човешкият фактор при броенето на бюлетините и да се избегнат грешки по време на изборния процес.

          - Реклама -

          „Целта е да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето,“ каза Борисов, като подчерта, че машинното гласуване с нови технологии трябва да гарантира точност и сигурност в изборния процес.

          ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено

          Въпреки това, ако служебното правителство не успее да осигури необходимите сканиращи устройства, ГЕРБ предлага да се запази настоящият Изборен кодекс, който предвижда едновременно гласуване с машини и хартиени бюлетини. „Ако не успеем да осигурим сканиращите устройства, считам, че е по-добре да остане действащият Изборен кодекс,“ заяви лидерът на ГЕРБ.

          Борисов изрази и личното си мнение, че не подкрепя промени в Изборния кодекс в последния момент, „12 без 5“, непосредствено преди изборите.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му подкрепя предложените промени в Изборния кодекс, които включват въвеждане на сканиращи машини за гласуване. Основната цел на тази промяна е да се изключи човешкият фактор при броенето на бюлетините и да се избегнат грешки по време на изборния процес.

          - Реклама -

          „Целта е да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето,“ каза Борисов, като подчерта, че машинното гласуване с нови технологии трябва да гарантира точност и сигурност в изборния процес.

          ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено ИЗВЪНРЕДНО: Ключовото заседание на правната комисия беше отменено

          Въпреки това, ако служебното правителство не успее да осигури необходимите сканиращи устройства, ГЕРБ предлага да се запази настоящият Изборен кодекс, който предвижда едновременно гласуване с машини и хартиени бюлетини. „Ако не успеем да осигурим сканиращите устройства, считам, че е по-добре да остане действащият Изборен кодекс,“ заяви лидерът на ГЕРБ.

          Борисов изрази и личното си мнение, че не подкрепя промени в Изборния кодекс в последния момент, „12 без 5“, непосредствено преди изборите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Кузман Илиев: Парите за охрана на Пеевски и Борисов да се пренасочат към регионалните болници

          Екип Евроком -
          Здравеопазването и инфраструктурата трябва да бъдат изведени като стратегически приоритети за България, като публичните средства се пренасочат от охрана на политически фигури към животоспасяваща...
          Правосъдие

          Адвокат Ченалова с последна информация за делото за лева пред Съда на ЕС

          Никола Павлов -
          Съветът на Европейския съюз е депозирал възражение за недопустимост по жалбите, заведени в Общия съд на ЕС в Люксембург във връзка с приемането на...
          България

          Два протеста в София: Първият е за 100 % машинно гласуване, а вторият за промени в изборните правила (НА ЖИВО)

          Златина Петкова -
          Два протеста се провеждат в София тази вечер. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ организират демонстрация на пл. „Независимост“. Привържениците на коалицията настояват за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions