Борисов: Подкрепяме сканиращите устройства, но без промени в 12 без 5

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му подкрепя предложените промени в Изборния кодекс, които включват въвеждане на сканиращи машини за гласуване. Основната цел на тази промяна е да се изключи човешкият фактор при броенето на бюлетините и да се избегнат грешки по време на изборния процес.

„Целта е да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето,“ каза Борисов, като подчерта, че машинното гласуване с нови технологии трябва да гарантира точност и сигурност в изборния процес.

Въпреки това, ако служебното правителство не успее да осигури необходимите сканиращи устройства, ГЕРБ предлага да се запази настоящият Изборен кодекс, който предвижда едновременно гласуване с машини и хартиени бюлетини. „Ако не успеем да осигурим сканиращите устройства, считам, че е по-добре да остане действащият Изборен кодекс,“ заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов изрази и личното си мнение, че не подкрепя промени в Изборния кодекс в последния момент, „12 без 5“, непосредствено преди изборите.