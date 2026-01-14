Четвърти вот на недоверие: Евродепутатите искат оставката на Фон дер Лайен

Пред пореден вот на недоверие в Европейския парламент е изправена председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Крайнодясната парламентарна група „Патриоти за Европа“ внесе днес вот на недоверие срещу нея и Европейската комисия заради търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур.

Това е четвъртият вот на недоверие за последните седем месеца, като гласуването ще се проведе по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург следващата седмица.

Според евродепутатите от „Патриоти за Европа“ Европейската комисия не е защитила европейските фермери от нелоялна конкуренция, която, по думите им, ще произтече от прилагането на споразумението с Меркосур. Те твърдят, че земеделските производители в ЕС ще бъдат поставени в неравностойно положение спрямо внос от държави с по-ниски стандарти и изисквания.

На 20 януари, вторник, селскостопански производители от цяла Европа ще организират масов протест пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. В демонстрацията ще се включат и български зърнопроизводители, въпреки че България подкрепи споразумението при гласуването в Съвета на ЕС.

Срещу търговското споразумение гласуваха Франция, Полша, Унгария, Австрия и Ирландия, докато Белгия се въздържа. Решението беше прието с квалифицирано мнозинство.

Междувременно тази събота Урсула фон дер Лайен ще посети Парагвай, където ще се състои официалната церемония по подписването на споразумението Меркосур.

За да влезе в сила договорът, е необходимо и одобрение от Европейския парламент. Все още не е ясно кога ще се проведат дебатите в съответните комисии и в пленарна зала, но се очаква още следващата седмица евродепутатите да гласуват предложение споразумението да бъде отнесено до Съда на ЕС за проверка на неговата законност.