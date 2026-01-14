НА ЖИВО
          Европа Политика

          Четвърти вот на недоверие: Евродепутатите искат оставката на Фон дер Лайен

          14 януари 2026 | 19:01
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пред пореден вот на недоверие в Европейския парламент е изправена председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Крайнодясната парламентарна група „Патриоти за Европа“ внесе днес вот на недоверие срещу нея и Европейската комисия заради търговското споразумение между ЕС и държавите от Меркосур.

          Това е четвъртият вот на недоверие за последните седем месеца, като гласуването ще се проведе по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург следващата седмица.

          Според евродепутатите от „Патриоти за Европа“ Европейската комисия не е защитила европейските фермери от нелоялна конкуренция, която, по думите им, ще произтече от прилагането на споразумението с Меркосур. Те твърдят, че земеделските производители в ЕС ще бъдат поставени в неравностойно положение спрямо внос от държави с по-ниски стандарти и изисквания.

          Урсула фон дер Лайен разделя парите за Украйна на две – две трети отиват за поръчки от европейски военни предприятия Урсула фон дер Лайен разделя парите за Украйна на две – две трети отиват за поръчки от европейски военни предприятия

          На 20 януари, вторник, селскостопански производители от цяла Европа ще организират масов протест пред сградата на Европейския парламент в Страсбург. В демонстрацията ще се включат и български зърнопроизводители, въпреки че България подкрепи споразумението при гласуването в Съвета на ЕС.

          Срещу търговското споразумение гласуваха Франция, Полша, Унгария, Австрия и Ирландия, докато Белгия се въздържа. Решението беше прието с квалифицирано мнозинство.

          Междувременно тази събота Урсула фон дер Лайен ще посети Парагвай, където ще се състои официалната церемония по подписването на споразумението Меркосур.

          За да влезе в сила договорът, е необходимо и одобрение от Европейския парламент. Все още не е ясно кога ще се проведат дебатите в съответните комисии и в пленарна зала, но се очаква още следващата седмица евродепутатите да гласуват предложение споразумението да бъде отнесено до Съда на ЕС за проверка на неговата законност.

          Заради сделката ЕС-МЕРКОСУР: Стотици трактори блокират Париж, ще участват и българи Заради сделката ЕС-МЕРКОСУР: Стотици трактори блокират Париж, ще участват и българи

          Правосъдие

          Адвокат Ченалова с последна информация за делото за лева пред Съда на ЕС

          Никола Павлов -
          Съветът на Европейския съюз е депозирал възражение за недопустимост по жалбите, заведени в Общия съд на ЕС в Люксембург във връзка с приемането на...
          Европа

          Гренландия се обърна за помощ към Великобритания заради заплахите на САЩ

          Иван Христов -
          Правителството на Великобритания трябва да реши да помогне на Гренландия да отблъсне заплахите от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви министърът на бизнеса...
          Свят

          Тръмп иска да разположи в Гренландия важни елементи от системата за противоракетна отбрана „Златен купол“

          Иван Христов -
          САЩ се нуждаят от Гренландия за реализацията на отбранителния проект „Златен купол“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той написа в своята социална мрежа...
