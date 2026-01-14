Дания се противопоставя на плана на Тръмп за завземане на Гренландия

14 януари 2026 | 23:57
14
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен излезе от разговорите в Белия дом с ясно послание, че САЩ нямат нужда да завземат Гренландия, съобщи АФП.
Той призова Вашингтон към уважително сътрудничество по отношение на арктическия остров, който остава под контрола на Копенхаген.
Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен излезе от разговорите в Белия дом с ясно послание, че САЩ нямат нужда да завземат Гренландия, съобщи АФП.
Той призова Вашингтон към уважително сътрудничество по отношение на арктическия остров, който остава под контрола на Копенхаген.