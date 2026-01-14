НА ЖИВО
          Дания се противопоставя на плана на Тръмп за завземане на Гренландия

          14 януари 2026 | 23:57
          Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен излезе от разговорите в Белия дом с ясно послание, че САЩ нямат нужда да завземат Гренландия, съобщи АФП.

          „Абсолютно не е необходимо САЩ да завземат Гренландия. Ясно е, че президентът има желание да завладее Гренландия. И ние ясно дадохме да се разбере, че това не е в интерес на кралството“, заяви Льоке.

          Той призова Вашингтон към уважително сътрудничество по отношение на арктическия остров, който остава под контрола на Копенхаген.

