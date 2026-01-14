НА ЖИВО
          Дания търси диалог с Белия дом за Гренландия на фона на ескалираща реторика от Тръмп

          Външният министър на Дания Ларс Льоке Расмусен ще посети в сряда Белия дом в опит да охлади напрежението около Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да поеме контрол над арктическия остров, който е автономна територия на Кралство Дания.

          От завръщането си на власт Тръмп нееднократно говори публично за Гренландия, определяйки я като стратегически важна, обширна, но слабо населена територия. Реториката му се изостри допълнително след смъртоносната атака от 3 януари във Венецуела, която доведе до свалянето на президента Николас Мадуро.

          Разговорите са инициирани от датската страна, като Расмусен е поискал среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Очаква се в срещата да се включи и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

          Датският първи дипломат заяви, че целта е да бъдат „изчистени определени недоразумения“, но остава открит въпросът дали администрацията на Тръмп е склонна да смекчи позицията си. Американският президент вече заяви, че иска Гренландия „независимо дали им харесва или не“, като добави, че „ако не стане по лесния начин, ще стане по трудния“.

          Часове преди срещата напрежението се засили отново, след като премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че страната му предпочита да остане част от Дания, вместо да стане територия на САЩ.

          „Гренландия не е за продан. Ако трябва да избираме между САЩ и Дания, ние избираме Дания и НАТО, избираме Европейския съюз“, подчерта Нилсен.

          Реакцията на Тръмп беше остра:

          „Това ще бъде голям проблем за него“, заяви американският президент.

          Тръмп аргументира позицията си с необходимостта Съединените щати да предотвратят засилване на руско или китайско влияние в Арктика – регион, който придобива все по-голямо геополитическо значение заради топенето на ледовете и отварянето на нови морски маршрути.

          Гренландия има около 57 000 жители, а евентуалното ѝ присъединяване към САЩ би превърнало страната във втората по големина държава в света по територия, след Русия, изпреварвайки Китай и Канада.

