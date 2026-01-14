НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 14.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Датският министър на отбраната: Американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“

          14 януари 2026 | 21:54 180
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Евентуална американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Това коментира той, след като амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Гренландия – автономна територия на Дания – предизвикаха сериозни напрежения в трансатлантическите отношения.

          - Реклама -

          Запитан за възможността за американска атака, Поулсен подчерта, че въпросът е „много хипотетичен“, добавяйки, че малко вероятно е държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО.

          „Смятам за малко вероятно държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО“, каза министърът.

          Въпреки тези коментари, на 14 януари Дания обяви, че засилва военното си присъствие в Гренландия, като включва самолети, кораби и военнослужещи, включително от съюзнически държави от НАТО.

          Швеция също потвърди, че изпраща свои офицери в Гренландия в отговор на искането от Дания. Лунд Поулсен уточни, че няколко от съюзниците от НАТО ще пристигнат в Гренландия, като всяка държава ще реши сама как да обяви присъствието си.

          Президентът Тръмп нееднократно е подчертавал желанието си САЩ да придобият изцяло Гренландия, позовавайки се на заплахата от Русия и Китай, които според него биха могли да поемат контрол върху острова.

          В опит да бъде намерен изход от кризата, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландската министърка Вивиан Моцфелд пристигнаха във Вашингтон за разговори с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

          Евентуална американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Това коментира той, след като амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Гренландия – автономна територия на Дания – предизвикаха сериозни напрежения в трансатлантическите отношения.

          - Реклама -

          Запитан за възможността за американска атака, Поулсен подчерта, че въпросът е „много хипотетичен“, добавяйки, че малко вероятно е държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО.

          „Смятам за малко вероятно държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО“, каза министърът.

          Въпреки тези коментари, на 14 януари Дания обяви, че засилва военното си присъствие в Гренландия, като включва самолети, кораби и военнослужещи, включително от съюзнически държави от НАТО.

          Швеция също потвърди, че изпраща свои офицери в Гренландия в отговор на искането от Дания. Лунд Поулсен уточни, че няколко от съюзниците от НАТО ще пристигнат в Гренландия, като всяка държава ще реши сама как да обяви присъствието си.

          Президентът Тръмп нееднократно е подчертавал желанието си САЩ да придобият изцяло Гренландия, позовавайки се на заплахата от Русия и Китай, които според него биха могли да поемат контрол върху острова.

          В опит да бъде намерен изход от кризата, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландската министърка Вивиан Моцфелд пристигнаха във Вашингтон за разговори с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Амнести Интернешънъл: Иран извършва масови незаконни убийства в безпрецедентен мащаб

          Красимир Попов -
          Иранските власти са извършили масови незаконни убийства „в безпрецедентен мащаб“ в рамките на репресиите срещу протестиращите, съобщава Амнести Интернешънъл, позовавайки се на проверени видео...
          Политика

          Г-7 заплашва с нови санкции срещу Иран заради насилие срещу протестиращите

          Красимир Попов -
          Страните от Г-7 изразиха силна загриженост за високия брой жертви и ранени по време на репресиите срещу протестите в Иран и заявиха, че ще...
          Политика

          Лула и Путин настояват Южна Америка да остане регион на мир след отстраняването на Мадуро

          Красимир Попов -
          Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и руският президент Владимир Путин изразиха общата си позиция, че Южна Америка трябва да остане регион на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions