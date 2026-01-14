Датският министър на отбраната: Американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“

Евентуална американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Това коментира той, след като амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Гренландия – автономна територия на Дания – предизвикаха сериозни напрежения в трансатлантическите отношения.
- Реклама -
Запитан за възможността за американска атака, Поулсен подчерта, че въпросът е „много хипотетичен“, добавяйки, че малко вероятно е държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО.
Въпреки тези коментари, на 14 януари Дания обяви, че засилва военното си присъствие в Гренландия, като включва самолети, кораби и военнослужещи, включително от съюзнически държави от НАТО.
Швеция също потвърди, че изпраща свои офицери в Гренландия в отговор на искането от Дания. Лунд Поулсен уточни, че няколко от съюзниците от НАТО ще пристигнат в Гренландия, като всяка държава ще реши сама как да обяви присъствието си.
Президентът Тръмп нееднократно е подчертавал желанието си САЩ да придобият изцяло Гренландия, позовавайки се на заплахата от Русия и Китай, които според него биха могли да поемат контрол върху острова.
В опит да бъде намерен изход от кризата, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландската министърка Вивиан Моцфелд пристигнаха във Вашингтон за разговори с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.
Евентуална американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Това коментира той, след като амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Гренландия – автономна територия на Дания – предизвикаха сериозни напрежения в трансатлантическите отношения.
- Реклама -
Запитан за възможността за американска атака, Поулсен подчерта, че въпросът е „много хипотетичен“, добавяйки, че малко вероятно е държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО.
Въпреки тези коментари, на 14 януари Дания обяви, че засилва военното си присъствие в Гренландия, като включва самолети, кораби и военнослужещи, включително от съюзнически държави от НАТО.
Швеция също потвърди, че изпраща свои офицери в Гренландия в отговор на искането от Дания. Лунд Поулсен уточни, че няколко от съюзниците от НАТО ще пристигнат в Гренландия, като всяка държава ще реши сама как да обяви присъствието си.
Президентът Тръмп нееднократно е подчертавал желанието си САЩ да придобият изцяло Гренландия, позовавайки се на заплахата от Русия и Китай, които според него биха могли да поемат контрол върху острова.
В опит да бъде намерен изход от кризата, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландската министърка Вивиан Моцфелд пристигнаха във Вашингтон за разговори с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.