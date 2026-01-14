Датският министър на отбраната: Американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“

Евентуална американска офанзива в Гренландия е „много хипотетична“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен. Това коментира той, след като амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на Гренландия – автономна територия на Дания – предизвикаха сериозни напрежения в трансатлантическите отношения.

Запитан за възможността за американска атака, Поулсен подчерта, че въпросът е „много хипотетичен“, добавяйки, че малко вероятно е държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО.

„Смятам за малко вероятно държава членка на НАТО да нападне друга държава членка на НАТО“, каза министърът.

Въпреки тези коментари, на 14 януари Дания обяви, че засилва военното си присъствие в Гренландия, като включва самолети, кораби и военнослужещи, включително от съюзнически държави от НАТО.

Швеция също потвърди, че изпраща свои офицери в Гренландия в отговор на искането от Дания. Лунд Поулсен уточни, че няколко от съюзниците от НАТО ще пристигнат в Гренландия, като всяка държава ще реши сама как да обяви присъствието си.

Президентът Тръмп нееднократно е подчертавал желанието си САЩ да придобият изцяло Гренландия, позовавайки се на заплахата от Русия и Китай, които според него биха могли да поемат контрол върху острова.

В опит да бъде намерен изход от кризата, датският външен министър Ларс Льоке Расмусен и гренландската министърка Вивиан Моцфелд пристигнаха във Вашингтон за разговори с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.