През последните 24 часа руските войски са постигнали напредък в районите на градовете Орехов и Купянск. По-конкретно, руснаците имат успехи при село Лозова в Харковска област, в Степногорск в Запорожка област и в околностите на това населено място, съобщават от информационния ресурс DeepState в техния Telegram канал.

- Реклама -

По-рано анализатори съобщиха, че руснаците проникват западно от Степногорск. Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна, заяви, че руското командване е поставило задача за превземане на съседното село Приморское.

Град Гуляйполе в момента е голяма „сива“ зона, където руски щурмови групи редовно се опитват да навлязат.

През последната седмица руската армия е превзела 43 квадратни километра украинска територия (6,1 квадратни километра за един ден).