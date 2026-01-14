НА ЖИВО
          DeepState: Руснаците настъпват при Степногорск в Запорожка област, имат успехи при Орехов и Купянск

          Степногорск
          Степногорск
          През последните 24 часа руските войски са постигнали напредък в районите на градовете Орехов и Купянск. По-конкретно, руснаците имат успехи при село Лозова в Харковска област, в Степногорск в Запорожка област и в околностите на това населено място, съобщават от информационния ресурс DeepState в техния Telegram канал.

          По-рано анализатори съобщиха, че руснаците проникват западно от Степногорск. Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна, заяви, че руското командване е поставило задача за превземане на съседното село Приморское.

          Град Гуляйполе в момента е голяма „сива“ зона, където руски щурмови групи редовно се опитват да навлязат.

          През последната седмица руската армия е превзела 43 квадратни километра украинска територия (6,1 квадратни километра за един ден).

