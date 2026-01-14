Денков: Еврозоната отваря пътя към дълбоки реформи

България е навлязла в нов етап от своето развитие както заради присъединяването към еврозоната, така и заради силния обществен отпор срещу престъпния модел на управление. От политическите решения сега зависи дали страната ще се възползва от тази историческа възможност. Това заяви председателят на парламентарната група на ПП–ДБ акад. Николай Денков пред репортер на БГНЕС.
Той посочи, че сред най-неотложните задачи пред Народното събрание са подготовката на честни избори, промените в Изборния кодекс и въвеждането на машинното гласуване като гаранция за прозрачност и доверие в изборния процес.
Според него постигането на тази цел изисква върховенство на закона и дълбоки реформи в съдебната система, включително отстраняване на незаконно заемащи ключови постове фигури, сред които и главният прокурор.
Денков подчерта необходимостта от изграждане на конкурентна икономика на световно ниво, която да се основава на внедряване на върхови технологии, изграждане на нови транспортни коридори от Гърция през България към Румъния и Молдова, строителство на магистрали и поддържане на стабилна фискална рамка с 3% бюджетен дефицит и 40% преразпределение през държавния бюджет.
Той акцентира и върху нуждата от реформи в здравеопазването и образованието, както и върху сигурността на страната.
По думите му всички тези мерки изискват широк обществен и политически консенсус, като ПП–ДБ ще започнат разговори по темата още през следващата седмица.
Няма общо с еврозоната. Целта е контрол, бай Кольо