      сряда, 14.01.26
          Депутат от „Слуга на народа": В Киев може да се взривят електрическите мрежи на цели квартали, а хората да бъдат евакуирани от столицата на Украйна

          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Киев може да се сблъска със сериозни проблеми поради прекъсванията на топлопреносните и електропреносните мрежи, причинени от руските атаки. Ако възникнат масови прекъсвания, мрежите на цели жилищни квартали могат да се взривят. Това заяви депутатът от партия „Слуга на народа“ Богдан Кицак в предаването „Вечер.LIVE“. По думите му, в такъв случай хората в столицата ще трябва да бъдат евакуирани.

          Политикът добави, че не е запознат с това дали жителите на Киев се информират за подобни сценарии. Той изрази надежда, че по време на специална среща в сряда ще бъдат взети някои осезаеми решения и ще бъдат разпределени конкретни средства, насочени специално към справяне с последствията и гарантиране на бъдещата сигурност на Киев.

          „Да сме подготвени за подобни последици, които дори биха могли да се влошат поради факта, че мрежите на цели жилищни квартали или сгради буквално могат да се взривят една след друга. Това би довело до парализа. Де факто ще остане само един механизъм – евакуиране на хората и пълна модернизация на инфраструктурата от нулата“, обясни Кицак.

