Народните представители почетоха с едноминутно мълчание кончината на легендата на ЦСКА, „Локомотив“ (София) и националния отбор на България – Димитър Пенев. Предложението за отдаване на почит бе направено от народния представител от „Алианс за права и свободи“ (АПС) Явор Хайтов и бе прието от председателя на парламента в оставка Рая Назарян.

Легендарният треньор и футболист ни напусна в началото на месеца на 80-годишна възраст. Димитър Пенев остава в историята като една от най-значимите фигури в българския футбол, изградил забележителна кариера както като защитник, така и като наставник.

Като клубна легенда на ЦСКА и играч на „Локомотив“ (София), той записва общо 364 мача и 25 гола в „А“ група. В рамките на своята 15-годишна състезателна кариера печели 13 трофея и два пъти е удостояван с приза Футболист № 1 на България. С националния екип участва на три световни първенства.

Успехите му продължават и на треньорската скамейка. Като помощник-треньор и старши треньор на „армейците“ печели общо 12 трофея. В ролята си на селекционер на България извежда „лъвовете“ до историческите бронзови медали на Световното първенство в САЩ през 1994 г. За постиженията си е обявен за Треньор №1 на ХХ век на България.

Поклонението пред Стратега от Мировяне започна в 10:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.