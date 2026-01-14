Предстоящите избори ще бъдат честни и всички граждани ще могат свободно да изразят волята си. Това уверение даде Димитър Аврамов от ДПС „Ново начало“ в разговор със Златина Петкова. Според него съмненията за честността на изборния процес са неоснователни.

- Реклама -

Попитан за предишните избори и констатациите на Конституционния съд относно нередности при влизането на конкретна политическа сила, Аврамов отказа да навлиза в детайли по юридическите решения. „Не мога да коментирам решенията на Конституционния съд и това какво е станало“, заяви той, допълвайки относно гласовете на въпросната формация: „Първите преброявания бяха на ръба, малко под ръба, след това бяха малко над ръба. Това е.“

Темата за купуването на гласове, по която ДПС често търпи критики, също беше засегната. На въпрос относно обвиненията и наличието на видеоматериали, Аврамов бе категоричен: „Това е дежурното обвинение на нашите опоненти, които по този начин оправдават своето гласуване.“ Той отрече да е виждал записи, уличаващи негови приближени в търговия с вот. „По този начин хората обясняват своето насилие и безпомощност“, допълни той, подчертавайки, че избирателите на партията стоят зад тях и одобряват политиката им.

Относно технологията на гласуване, Аврамов изрази позиция в подкрепа на смесения вот. Според него трябва да се даде възможност на хората сами да преценяват дали да използват машина или хартия. Той изтъкна, че чисто машинното гласуване в миналото е изиграло негативна роля за избирателната активност. „Това беше бариера за много хора, които, според това, че се притесняваха от машините, категорично не отидоха да упражняват правото си на вот“, коментира той, отхвърляйки тезата, че машините са ограничили купения вот.

В разговорът бе повдигнат и въпросът за присъствието на Аврамов в изборни секции в Пазарджик. Той обясни, че целта му е била да окаже „морална подкрепа“ на приятели и съмишленици, като направи паралел с присъствието на други политически фигури като Лена Бориславова, Бойко Рашков и Николай Денков, които също е забелязал на терен.

Най-остра дискусия предизвика темата за масовите протести срещу ДПС и Делян Пеевски. На напомнянето, че стотици хиляди хора са излезли на площадите, Аврамов отговори: „Това беше една хибридна атака“ и допълни, че очевидно съществуват „механизми и технологии“, по които това се случва. Относно контрапротестите в подкрепа на ДПС във Враца, той оспори твърденията за ниска посещаемост и организиран превоз на хора от други населени места, заявявайки: „Аз не съм сигурен, че са били 50-60 човека.“

В края на интервюто бе засегнат и личният юридически казус на Димитър Аврамов, който има осъдителна присъда на първа инстанция. Той заяви, че все още няма мотиви към присъдата и отрече да се цели изтичане на давност. „Не знам, нищо“, лаконичен бе той относно развитието на делото.