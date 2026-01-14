България върви все по-уверено към поредните предсрочни парламентарни избори, като прогнозата е те да се проведат в интервала между 29 март и 19 април. Този времеви хоризонт очерта политологът Димитър Ганев в ефира на „Пресечна точка“ по Нова телевизия.

Според анализатора, процедурата с връчването на третия мандат е предрешена, тъй като политическата логика сочи, че реализацията му е невъзможна. Ганев подчерта, че поведението на държавния глава в последните месеци е ключов индикатор за предстоящите събития.

„Според мен няма никакво значение на коя от останалите парламентарни партии ще бъде връчен третия мандат от президента за съставяне на правителство, защото нито една от тях няма да го реализира. Смятам, че линията на президента в последните няколко месеца беше съвсем ясна и в конфронтация с управляващото мнозинство и затова считам, че възможността той да даде третия мандат на партия от управляващото мнозинство, е малка. Така че трябва да се оглеждаме в другите играчи“, коментира политологът.

В анализа си той изключи възможността мандатът да отиде при формации с крайни позиции или при такива, с които президентът е в открит конфликт.

„Смятам, че и за „Възраждане“ шансът да получат мандата е малък, защото не би искал да се асоциира с партия, която има по-крайни позиции. А ако даде на тях мандата, това ще е повод за критиците на Румен Радев да го обвиняват по геополитическа линия“, обясни Ганев. По думите му партия МЕЧ е една от възможните опции, докато „ДПС – Ново начало дори няма какво да го коментираме, защото самата конфронтация между Радев и Пеевски не позволява подобно развитие на ситуацията“.

Процедурата с мандатите се очаква да приключи до края на следващата седмица, след което на дневен ред излиза назначаването на служебен кабинет. Димитър Ганев посочи Димитър Главчев като един от малкото варианти за служебен премиер, но предупреди за подводни камъни.

„Но и тук има горещи картофи и те се виждат още отсега. Най-горещият картоф е изборът на вътрешен министър, тъй като той отговаря за провеждането на честни избори. Не изключвам трудности пред съставянето на този служебен кабинет“, прогнозира експертът. Той допълни, че чисто технологично, за да има вот на 29 март, трябва да имаме служебен кабинет и издаден указ на президента на 29 януари, което изглежда „доста трудно“ за изпълнение.

Големият въпрос остава потенциалното участие на президента Румен Радев на партийния терен. Според Ганев, ако държавният глава реши да направи тази стъпка, действията трябва да последват незабавно след връщането на третия мандат.

„Ако президентът Радев реши да слезе на партийния терен, това трябва да стане веднага след връщането на третия мандат, за да не започне той консултациите по съставянето на служебния кабинет. По Конституция преди назначаването му трябва да има консултации с партиите. Така че най-добре е той да не участва в тази процедура, ако иска да участва в изборите“, разясни политологът. Той заключи, че „до края на другата седмица вече ще знаем ще имаме ли Радев на партийния терен или не“.

При евентуално явяване на избори, политическата карта ще претърпи сериозни размествания. Ганев допуска, че при липса на пълно мнозинство, най-логичният партньор за Радев биха били формациите извън статуквото.

„В рамките на следващото Народно събрание, ако Радев участва в изборите, но няма мнозинство, той би било най-логично да се обърне към партиите, които не са част от статуквото за съюз. Логично е да се водят разговори с ПП-ДБ. За общо управление е трудно да се говори, защото имат доста различия, но имат обща антистатукво основа за разговори“, каза още Димитър Ганев.