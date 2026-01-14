Днес ромската общност празнува Банго Васил: Какви послания отправиха политиците

Политици поздравиха ромската общност в България по повод празника Василица, известен още като Банго Васил или Ромската нова година. В поздравленията си те акцентираха върху теми като достойния живот, равните възможности, участието в обществото и борбата с купения вот.
В публикация във Facebook Кирил Петков, бивш депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“, отправи поздрав към празнуващите и призова за единство срещу мафията и купуването на гласове.
Официален поздрав отправи и лидерът на ДПС и на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който подчерта символиката на празника като начало, надежда и път към по-справедливо общество.
И в двете послания ясно личи общият акцент върху солидарността, активното гражданско участие и необходимостта от равни възможности, като празникът Банго Васил е използван като повод за по-широки обществени и политически послания.
