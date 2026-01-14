НА ЖИВО
          Днес ромската общност празнува Банго Васил: Какви послания отправиха политиците

          Снимка: БГНЕС
          Политици поздравиха ромската общност в България по повод празника Василица, известен още като Банго Васил или Ромската нова година. В поздравленията си те акцентираха върху теми като достойния живот, равните възможности, участието в обществото и борбата с купения вот.

          В публикация във Facebook Кирил Петков, бивш депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“, отправи поздрав към празнуващите и призова за единство срещу мафията и купуването на гласове.

          „Честит Банго Васил на всички приятели, които празнуват днес! На този голям празник е важно да си пожелаем не само здраве и берекет, но и достойно бъдеще. Нека покажем на купувачите на гласове, че както в ромската общност, така и във всички други общности има много достойни хора, които ще ги спрат да крадат бъдещето на децата ни. Мафията разчита на разделение и бедност, но истината е, че всички сме заедно в битката за една по-добра и честна България. Нека годината донесе смелост и промяна за всички!“

          Официален поздрав отправи и лидерът на ДПС и на парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който подчерта символиката на празника като начало, надежда и път към по-справедливо общество.

          Ромите отбелязват Банго Васил: Какво повеляват традициите? Ромите отбелязват Банго Васил: Какво повеляват традициите?

          „Ромската Нова година – Банго Васил е символ на новото начало, на надеждата и на вярата в по-доброто утре.
          Пожелавам на всички роми здраве, сила и увереност! Бъдете свободни, активни и отговорни граждани, защото само с участие и труд заедно можем да съградим справедливо общество.
          Моето послание е ясно: България е силна, когато всички нейни граждани имат равни възможности, достоен живот и сигурно бъдеще. Това е пътят, това е новото начало.
          Честит празник!“

          И в двете послания ясно личи общият акцент върху солидарността, активното гражданско участие и необходимостта от равни възможности, като празникът Банго Васил е използван като повод за по-широки обществени и политически послания.

