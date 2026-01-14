„Добра победа“: Костадинов съобщи защо се е провалило заседанието на правната комисия

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че планираното заседание на правната комисия в парламента е било отменено заради страха на управляващите от насрочения протест. Това стана ясно от публикация на Костадинов в личния му профил във Фейсбук.

- Реклама -

По думите му правната комисия е трябвало да заседава, за да подготви промени в изборното законодателство, които той определя като опит за фалшифициране на изборните резултати. Заради обявения протест в 18:00 часа още сутринта било съобщено, че работата на парламента ще приключи най-късно до 17:00 часа.

„Ние направихме така, че удължихме работата на парламента до 16:20 ч. От страх от наближаващия протест, който щеше да ги блокира в сградата, управляващото мнозинство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН се отказа от провеждането на комисията“, написа Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ определи случилото се като „добра победа“ и благодари на гражданите за подкрепата и активността.

„Добра победа за днес, уважаеми сънародници! Браво на вас!“, заявява той.

В публикацията си Костадинов акцентира и върху едно от предложенията на БСП, което според него е било сред най-скандалните. По думите му социалистите са предложили право на глас да имат само гражданите, които са участвали в предишните избори, а всички останали да подават специални декларации в тридневен срок.

„Учудвам се как бившите социалисти и настоящи еничари не са предложили право на глас да имат само тези, които гласуват за БСП“, коментира председателят на „Възраждане“.

Той подчерта, че именно подобни предложения са били спрени благодарение на натиска от страна на протестиращите.

„Това е само едно от безумните предложения, които спряхме заедно днес“, добавя Костадинов.

В заключение лидерът на „Възраждане“ заявява, че „времето на еничарите и мафиотите изтича“ и че предстои „време за Възраждане“.