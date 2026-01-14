„Добра победа“: Костадинов съобщи защо се е провалило заседанието на правната комисия

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че планираното заседание на правната комисия в парламента е било отменено заради страха на управляващите от насрочения протест. Това стана ясно от публикация на Костадинов в личния му профил във Фейсбук.
- Реклама -
По думите му правната комисия е трябвало да заседава, за да подготви промени в изборното законодателство, които той определя като опит за фалшифициране на изборните резултати. Заради обявения протест в 18:00 часа още сутринта било съобщено, че работата на парламента ще приключи най-късно до 17:00 часа.
Лидерът на „Възраждане“ определи случилото се като „добра победа“ и благодари на гражданите за подкрепата и активността.
В публикацията си Костадинов акцентира и върху едно от предложенията на БСП, което според него е било сред най-скандалните. По думите му социалистите са предложили право на глас да имат само гражданите, които са участвали в предишните избори, а всички останали да подават специални декларации в тридневен срок.
Той подчерта, че именно подобни предложения са били спрени благодарение на натиска от страна на протестиращите.
В заключение лидерът на „Възраждане“ заявява, че „времето на еничарите и мафиотите изтича“ и че предстои „време за Възраждане“.
Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че планираното заседание на правната комисия в парламента е било отменено заради страха на управляващите от насрочения протест. Това стана ясно от публикация на Костадинов в личния му профил във Фейсбук.
- Реклама -
По думите му правната комисия е трябвало да заседава, за да подготви промени в изборното законодателство, които той определя като опит за фалшифициране на изборните резултати. Заради обявения протест в 18:00 часа още сутринта било съобщено, че работата на парламента ще приключи най-късно до 17:00 часа.
Лидерът на „Възраждане“ определи случилото се като „добра победа“ и благодари на гражданите за подкрепата и активността.
В публикацията си Костадинов акцентира и върху едно от предложенията на БСП, което според него е било сред най-скандалните. По думите му социалистите са предложили право на глас да имат само гражданите, които са участвали в предишните избори, а всички останали да подават специални декларации в тридневен срок.
Той подчерта, че именно подобни предложения са били спрени благодарение на натиска от страна на протестиращите.
В заключение лидерът на „Възраждане“ заявява, че „времето на еничарите и мафиотите изтича“ и че предстои „време за Възраждане“.