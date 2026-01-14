Два протеста в София: Първият е за 100 % машинно гласуване, а вторият за промени в изборните правила (НА ЖИВО)

Два протеста се провеждат в София тази вечер. От „Продължаваме промяната – Демократична България“ организират демонстрация на пл. „Независимост“. Привържениците на коалицията настояват за въвеждане на 100% машинно гласуване на предстоящите парламентарни избори.

Припомняме Ви, че правната комисия, която трябваше да се заеме с обсъждане на промените в ИК, беше отложена. Така въпросите около нуждата за законови промени остават в дневния ред на НС и на обществото.

По същото време тази вечер партия „Възраждане“ излиза на протест, насочен срещу предложените промени в изборните правила. Демонстрацията ще се проведе пред сградата на Народното събрание, след призив на лидера на формацията Костадин Костадинов. Очаква се засилено полицейско присъствие в централната част на София заради провеждането на двете прояви.

