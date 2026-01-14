НА ЖИВО
      сряда, 14.01.26
          Европа Политика

          Двоен вот на недоверие срещу кабинета в Париж заради сделката с Меркосур

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Френското правителство на малцинството е изправено пред сериозно политическо изпитание днес, когато ще бъдат разгледани два вота на недоверие. Напрежението в парламента е провокирано от споровете около споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския икономически блок Меркосур, съобщава ДПА.

          В следобедните часове депутатите ще дебатират предложенията за сваляне на кабинета, внесени от две срещуположни политически сили – крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен и крайнолевите представители от „Непокорна Франция“.

          Въпреки политическия натиск, анализаторите не прогнозират успех на гласуванията, който да доведе до падане на центристкото правителство, оглавявано от премиера Себастиен Льокорню.

          Търговските преговори между ЕС и страните от Меркосур (Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай) датират още от 1999 г. По данни на Европейската комисия, предвидената зона за свободна търговия ще обхване над 700 милиона души, превръщайки се в най-мащабната подобна структура в света.

          Сделката получи одобрение на среща на представителите на 27-те държави членки на ЕС през миналата седмица, като подписването ѝ е планирано за събота в Парагвай. Франция обаче поддържа дългогодишна опозиция срещу споразумението и гласува против него.

          Основното недоволство идва от френските земеделци, които алармират, че пактът между ЕС и Меркосур ще залее европейските пазари с евтина селскостопанска продукция, което поставя под заплаха техния поминък.

          Политическите опоненти на властта използват ситуацията за остри критики. От „Непокорна Франция“ обвиняват президента Еманюел Макрон и кабинета в липса на решителност при противопоставянето на сделката. Същевременно от крайната десница настояват, че националните интереси на Франция не са защитени по адекватен начин.

