Египет, Катар и Турция: Бивш палестински заместник-министър ще оглави технократичния комитет в Газа

Посредниците по преговорите за Газа – Египет, Катар и Турция – заявиха, че бившият заместник-министър на Палестина Али Шаат ще оглави нов технократичен комитет, натоварен с управлението на Ивицата Газа след края на войната, предаде АФП.

В съвместно изявление посредниците определиха създаването на комитета като „важно развитие, което допринася за усилията за укрепване на стабилността и подобряване на хуманитарните условия“ в опустошената от войната палестинска територия Ивицата Газа.

Трите държави добавиха, че очакват формирането на новия управленски орган да „проправи пътя за прилагането“ на Втората фаза от споразумението за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Съединените щати, което предвижда постепенен преход от примирие към нов модел на гражданско управление и стабилизация на Газа.