ЕС създава длъжност преговарящ с Русия

Европейският съюз иска да създаде позицията на специален пратеник, който да преговаря с Русия за войната в Украйна и да представлява интересите на целия ЕС. Както пише Politico, позовавайки се на свои източници, поддръжниците на плана, включително Франция и Италия, вече са си осигурили подкрепата на Европейската комисия и няколко други държави.

Те твърдят, че Европа ще може да запази своите „червени линии“, като например потенциалното бъдещо членство на Украйна в НАТО, само ако ЕС има място на масата за преговори.

„Има някои въпроси, които не могат да бъдат обсъждани [само] със САЩ, тъй като имат преки последици за нашата сигурност като европейци“, казва един служител. „Посланието към Вашингтон е също толкова важно, колкото и посланието към Москва“.

Европейските лидери за първи път обсъдиха идеята за специален пратеник на среща на върха на ЕС миналия март, потвърди висш служител на ЕС. Въпреки широката подкрепа, не беше взето решение.

„Държавите, които подкрепиха създаването на пратеник за Украйна, може да не подкрепят създаването на пратеник за преговори с Русия“, казва един служител.

Кой е предложен за тази позиция?

Длъжностни лица потвърдиха, че ключови аспекти на позицията – например дали тя ще представлява само ЕС или цялата „коалиция на желаещите“, включително Великобритания и други страни – все още не са уточнени. Същото важи и за дипломатическия ранг и дали официално трябва да бъде назначен бюрократ или ролята трябва да бъде неофициално делегирана на настоящ национален лидер.

Италианският правителствен министър Джованбатиста Фацолари заяви през почивните дни, че позицията на специален пратеник трябва да бъде предложена на бившия италиански премиер Марио Драги.

Междувременно четирима други дипломати отбелязаха, че финландският президент Александър Стуб често е бил разглеждан като потенциален европейски представител във всякакви преговори с Вашингтон и Москва. Той се радва на приятелски отношения с Тръмп, докато страната му граничи с Русия и е обект на хибридни кампании от страна на Кремъл.

Според един от събеседниците на агенцията, да се разчита на „настоящ лидер“ означава, че те могат да бъдат „малко по-свободни в изявленията си“. „Друг въпрос е обаче кога да се говори с Путин. Има ли риск, че по този начин ще легитимирате позицията му?“

Същевременно представители на ЕС подчертаха в интервю пред Politico, че позицията на специален пратеник все още не съществува и че всяко обсъждане на кандидати е преждевременно.